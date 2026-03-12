В Мичигане неизвестный врезался на машине в синагогу и открыл стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в синагоге Temple Israel в городе Уэст-Блумфилд, штат Мичиган. Об сообщила полиция штата в соцсети X. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что неизвестный сначала врезался на машине в здание синагоги и потом открыл стрельбу. По данным CNN, нападение произошло в детском центре синагоги. В нем организованы детский сад, подготовительная группа и центр дневного ухода.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил NBC, что никто не пострадал. Спасатели оперативно эвакуировали детей. «Этот человек пока не задержан. Расследование продолжается, поэтому мы остаемся в укрытии, пока не выясним ситуацию. Это большой объект, окруженный обширной территорией»,— заявил шериф.

О стрельбе сообщила также губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. «Мы сотрудничаем с полицией штата Мичиган, чтобы получить больше информации... Антисемитизму и насилию нет места в Мичигане»,— написала госпожа Уитмер в соцсети X.

Полиция попросила местных жителей держаться подальше от района, где произошла стрельба, чтобы не мешать работе правоохранительных органов. Федеральные, штатные, окружные отделения полиции оцепили территорию вокруг синагоги.

По данным NBC, Temple Israel — община реформистских евреев, основанная в 1941 году. Она насчитывает 12 тыс. участников, включает около 3,5 тыс. семей.