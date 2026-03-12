Тюменская птицефабрика увеличит выпуск халяль-продукции на 26%

Птицеводческое предприятие «ПРОДО Тюменский бройлер»в 2026 году планирует увеличить производство продукции категории «Халяль» на 26%, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящий момент «ПРОДО Тюменский бройлер» ежемесячно выпускает более 100 тонн мясной гастрономии, соответствующей стандартам халяль. В линейку входит охлажденное мясо, сосиски, колбасы, ветчина, копченая грудка, а также полуфабрикаты для сети ресторанов «Ростикс». В текущем году компания намерена запустить новинки под брендом «Халиф» — котлеты и цыпленка в маринаде. Расширение ассортимента в компании объясняют рыночными трендами.

Предприятие регулярно проходит сертификацию, которая позволяет производить продукцию категории «Халяль». С 2017 года за соблюдением стандартов следит комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Тюменской области.

Спрос на халяльную продукцию «ПРОДО» фиксируется среди жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, добавили в пресс-службе предприятия. В планах компании — расширение географии поставок.

По данным ресурса kartoteka.ru АО «ПРОДО Тюменский бройлер» зарегистрировано в Тюменской области в 1996 году. С марта 2025 года директором является Алексей Кискинбаев. Единственным учредителем выступает юридическое лицо — ООО «ПРОДО ФИНАНС». Продукция компании продается в Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Производственные мощности предприятия составляют 38 тысяч тонн продукции в год. Продукция выпускается под брендами «Троекурово», «Ясная Горка», «Рококо», «Наша Ряба», «Халиф».

Полина Бабинцева