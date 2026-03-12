Фармацевтов рассадили по домам

Суд в марте отправил под домашний арест Анну Фаянс и Виктора Охотникова, заместителей гендиректора областного госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ). Управленцев регионального поставщика лекарств обвинили в должностном преступлении, совершенном «из корыстной или иной личной заинтересованности». В Следственном комитете не комментируют суть предъявленных обвинений. В госпредприятии проводят внутреннее служебное расследование, отметив, что при всех текущих сложностях фармация работает в стабильном режиме и готовится открыть современную производственную аптеку. Следственные действия также проводятся у контрагентов НОФ — фармдистрибьюторов: силовики ищут компромат на руководство государственного поставщика лекарств.

На госпредприятии проводят внутренний аудит после задержания двух сотрудников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в объединенной пресс-службе нижегородских судов общей юрисдикции, в марте была избрана мера пресечения двум управленцам областного госпредприятия Нижегородская областная фармация. Первый заместитель гендиректора НОФ Анна Фаянс и заместитель гендиректора по закупкам Виктор Охотников по решениям Московского райсуда были отправлены под домашний арест до 26 апреля. Обоим сотрудникам госпредприятия было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности».

Как выяснил «Ъ-Приволжье», двое управленцев были задержаны еще в конце февраля — в тот же день, когда в Нижнем Новгороде проходили обыски и задержание руководителя АНО «Дом народного единства» Романа Кошелева. Во второй половине февраля силовики пришли в три некоммерческие организации, подведомственные министерствам правительства Нижегородской области. Таким образом, НОФ стала четвертой по счету организацией, в которой прошли следственные действия и были задержаны сотрудники. В нижегородском следственном управлении СКР пока не комментируют, в чем именно обвинили Анну Фаянс и Виктора Охотникова.

Связанные с фармбизнесом собеседники «Ъ-Приволжье» утверждают, что силовики навестили и дистрибьюторов, работающих с Нижегородской областной фармацией.

Следственные действия прошли минимум в трех коммерческих компаниях. «Как мы поняли, в первую очередь оперативников и следователя интересовали любые коррупционные отношения руководства и должностных лиц НОФ с контрагентами. Подарки, совместное участие в обучающих семинарах и их оплата, организация командировок и тому подобное», — сообщил один из собеседников.

Гендиректор НОФ Павел Ястребов, работающий в этой должности с апреля 2018 года, не стал комментировать уголовное преследование своих заместителей. В госпредприятии сообщили лишь, что проводят служебное расследование и внутренний аудит на предмет возможных нарушений:

«Ситуация для нас непростая, но на рабочие процессы она не повлияла».

«Деятельность по обеспечению лекарственными средствами нижегородских учреждений здравоохранения продолжается в нормальном режиме, без сбоев», — добавили в НОФ, предложив дождаться результатов расследования правоохранительных органов.

Напомним, Нижегородская областная фармация является единственным поставщиком лекарственных средств для нижегородских больниц, а также управляет сетью «Госаптека» (всего 242 аптеки в регионе).

Это одно из самых финансово емких госпредприятий Нижегородской области: выручка фармации за 2024 год превысила 28 млрд руб., чистая прибыль составила более 1,1 млрд.

Заметна в Нижнем Новгороде и инвестиционная деятельность НОФ. Госпредприятие модернизировало свой складской комплекс на улице Геологов, а в ближайшее время собирается запустить в эксплуатацию региональную производственную аптеку — современные линии по изготовлению экстемпоральных лекарственных средств. Как рассказывал журналистам Павел Ястребов, это первый в России проект по возрождению системы производственных аптек на новом технологическом уровне с чистыми помещениями по стандартам GMP и автоматизацией приготовления препаратов.

Также поставщик лекарств известен и крупной сделкой на рынке недвижимости Нижнего Новгорода. За 700 млн руб. госпредприятие приобрело закрытый частными собственниками ТЦ «Этажи» на улице Белинского.

НОФ намеревалась реконструировать торговый центр в административное здание для различных государственных ведомств. В том числе предполагался переезд из кремля администрации Нижнего Новгорода. Однако мэр Юрий Шалабаев в конце прошлого года пояснил, что от этой идеи власть отказалась по экономическим причинам. Кроме того, планируемое предоставление в аренду будущих офисных площадей вопреки основному виду деятельности НОФ (оптовая торговля фармпродукцией) вызвало возражения со стороны антимонопольной службы. Поэтому теперь фармация планирует продать ТЦ «Этажи», оценив его более чем в миллиард рублей, чтобы окупить свои затраты и содержание объекта.

Гендиректор НОФ Павел Ястребов назвал это нормальной инвестиционной деятельностью.

Роман Кряжев