Работники Соликамского магниевого завода получили государственные награды

Сегодня в рамках рабочего визита в Соликамск губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив «Соликамского магниевого завода» с 90-летием предприятия и отметил особую роль завода в развитии региона. Работникам завода были вручены государственные и региональные награды.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден мастер сырьевого отделения цеха электролиза магния Анатолий Анкушин.

Заместитель главного инженера — начальник производственно-технического отдела Александр Дернов и начальник цеха контроля продукции Галина Мещурова награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Распоряжением Президента РФ Почетной грамотой Президента РФ награжден мастер химико-металлургического цеха Владимир Стариков. Благодарность Президента РФ объявлена мастеру по ремонту оборудования цеха хлоропроизводных Анатолию Дубкову и замначальника по науке производственно-технического отдела, кандидату технических наук Андрею Цурике.

Почетное звание «Почетный металлург» присвоено начальнику химико-металлургического цеха Андрею Анисимову.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены начальник участка ремонта цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Сергей Вальков, мастер цеха хлоропроизводных Вячеслав Гусев, мастер по ремонту оборудования металлургического цеха Олег Ремпель, начальник лаборатории цеха контроля качества продукции Лилия Угринова, начальник цеха пароводоснабжения Андрей Чертищев.

Благодарственным письмом губернатора Пермского края за вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд награжден гендиректор предприятия Руслан Димухамедов. Также благодарностью губернатора отмечены прокальщик цеха электролиза магния Владимир Бухарев, старший мастер участка эксплуатации цеха пароводоснабжения Татьяна Ванчурова, мастер цеха пароводоснабжения Сергей Вешкуров, аппаратчик опытного цеха Андрей Дернов, замначальника по технологии металлургического цеха Александр Жуланов, директор по развитию производственной системы Росатома и системы менеджмента качества Владислав Рудик, заместитель начальника по производству металлургического цеха Станислав Тревель, старший мастер котельного отделения ремонтно-механического цеха Александр Шарапов, заместитель начальника по технологии ремонтно-механического цеха Олег Штурмин.

Также состоялось вручение ведомственных наград Госкорпорации «Росатом», благодарственных писем главы Соликамского муниципального округа и корпоративных наград предприятия.

Соликамский магниевый завод является градообразующим предприятием, удостоенным ордена Отечественной войны I степени. Завод — лидер магниевой и редкометалльной отрасли страны, производит 75 % российского магния, 100 % карбонатов редкоземельных металлов, ниобия и тантала, другую продукцию. Предприятие входит в структуру Госкорпорации «Росатом». В настоящее время на заводе реализуется масштабный инвестиционный проект «Комплекс по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы». С 2025 по 2029 годы планируется создать производство мощностью 2,5 тыс. тонн в год.