Бывший экзарх Западной Европы Нестор раскаялся во «внесении соблазна» в церковь

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности экзарха Западной Европы отданного под церковный суд митрополита Корсунского Нестора (Сиротенко). Священнослужитель направил патриарху письмо с раскаянием в нарушении канонов и «внесении соблазна» в церковную среду.

Фото: Московская патриархия Метрополит Нестор

«Я понимаю, что принес соблазн в церковную среду <…> я вижу, скольких людей я подвел и заставил переживать. Поэтому я с твердой готовностью приму любое Ваше решение — вплоть до самого сурового»,— приводит содержание письма пресс-служба Московского патриархата. О каком именно нарушении канонов идет речь, не уточняется.

Митрополита Нестора освободили также от управления Корсунской епархией, временного управления Испанско-Португальской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии. Его назначили викарным епископом в Корсунской епархии, которой теперь будет управлять митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Отстранили митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы в начале ноября 2025 года. Причины такого решения в пресс-службе РПЦ не привели. В сообщении отмечалось, что в отношении священнослужителя началось церковно-судебное производство.

В сан митрополита Нестор был возведен в ноябре 2022 года. В том же году он был назначен Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, патриаршим экзархом Западной Европы, с временным сохранением управления Испанско-Португальской епархией.