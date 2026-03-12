Правообладатели «Маши и Медведя» требуют компенсации от торговцев из Волгограда

Правообладатели мультсериала «Маша и Медведь» инициировали судебные разбирательства против предпринимателей из Волгограда. С начала 2026 года зарегистрировано пять исковых заявлений о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и рисунки персонажей мультфильма, следует из картотеки арбитражных дел. Общая сумма исковых требований составляет 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сгенерировано нейросетью Фото: Сгенерировано нейросетью

Конкретные обстоятельства нарушений в исках не уточняются. Ответчиками выступают ИП Ирина Бударина, Наталья Латышева, ООО «ЯХОНТ», ООО «ЛЕВИЛАН» и ИП Иван Шишков. Все они ведут деятельность в сфере розничной торговли — реализуют одежду, напитки и иные товары.

Кроме того, в январе этого года ООО «Маша и Медведь» подали два гражданских заявления в суды общей юрисдикции Волгоградской области. Городищенский районный суд рассматривает иск к ИП Адилу Гаджибейли о защите прав интеллектуальной собственности. Аналогичный спор рассматривает Михайловский райсуд. Ответчиком выступает ИП Василий Березовенко.

Еще один гражданский иск подан в Ленинский райсуд Астрахани к ИП Геннадию Гельвану. Детали дела также не раскрываются.

Рустам Гайфуллин