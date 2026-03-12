Соликамский завод металлических изделий планирует расширить рынок сбыта

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в ходе сегодняшнего визита в Соликамск представили продукцию местного ООО «ЗМИ». Предприятие занимается изготовлением товаров для дома — табуретов, подставок для цветов, напольных и настенных вешалок, этажерок. Были представлены обновленные производственные зоны — комплексы лазерной резки, сборочные цеха, а также приобретенное современное оборудование, в том числе сварочных роботов. Модернизация оборудования позволяет заводу увеличить производственные мощности и повышать качество выпускаемой продукции. В планах предприятия расширить ассортимент и географию поставок. Сегодня, продукция завода распространяется не только на внутреннем рынке, но экспортируется в Казахстан и Беларусь.