В Петербурге 54% объявлений о продаже новых авто пришлось на китайские марки

По итогам зимы 2025–2026 годов 54% предложений о продаже новых автомобилей на платформе в Санкт-Петербурге пришлось на представителей китайского автопрома. Об этом сообщили в сервисе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самой популярной маркой новых автомобилей среди петербуржцев, по данным платформы, остается Lada — на нее пришлось 22,6% внимания аудитории. Далее следуют Haval с 13,8%, Jetour с 4,7%, Belgee с 4,6%, Chery с 4,2%, Geely с 3,9%, Changan с 3,3% и Tenet с 3%.

Наиболее популярной моделью новой машины в городе стала Lada Granta. В пятерку лидеров также вошли Haval Jolion, Lada Vesta, Haval M6 и Lada Niva Travel. В десятке самых востребованных моделей оказались Belgee X50, Lada Largus, Solaris HC, Lada Niva Legend и Jetour Dashing.

Средняя стоимость нового автомобиля по итогам зимы составила 3,45 млн рублей. Среди моделей, которые подешевели по сравнению с прошлой зимой, в компании выделили Belgee X70 — на 13,8%, до 2,7 млн рублей, Haval H5 — на 6,5%, до 3,8 млн рублей, и Haval M6 — на 5,4%, до 2,1 млн рублей. При этом самой предлагаемой российской маркой новых автомобилей на платформе в Петербурге остается Lada с долей 13%, добавили в компании.

Артемий Чулков