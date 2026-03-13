Компании удерживают работников, несмотря на снижение дефицита кадров

Российские работодатели консервативно подходят к оценке причин смены места работы сотрудниками, недооценивая роль нематериальных факторов для высококлассных специалистов, следует из данных опроса HR-платформы Jinn. В исследовании приняли участие 437 представителей российских компаний разного размера и специализации. Так, более четверти (28%) работодателей уверены, что сотрудники готовы уйти от них только ради повышения зарплаты. На втором месте (18% опрошенных) среди причин добровольного увольнения, по мнению работодателей, отсутствие развития на рабочем месте. На третьем (14%) — отношения с руководством. Далее следуют некомфортные условия на рабочем месте и несоответствие корпоративной культуре (6% и 8% соответственно).

В числе позиций с наибольшей текучестью кадров, согласно опросу, оказались линейный производственный персонал, складские работники, комплектовщики, грузчики, менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и операторы колл-центров. Наименее подвержены «текучести» топ-менеджеры, руководители среднего звена, бухгалтеры, маркетологи и HR-специалисты.

Набор инструментов для удержания работников только частично соответствует перечню причин увольнений. На первом месте у работодателей — повышение выплат и введение премий (это выделили 17% опрошенных), на втором — карьерные треки, индивидуальные планы развития и обучение за счет компании (12%), на третьем — прозрачные системы оценки и поощрения сотрудников. 11% отметили, что определенную роль в снижении текучести кадров играют программы адаптации, 8% опрошенных посчитали важным наличие удаленного формата работы.

По словам партнера компании Cornerstone Владислава Быханова, даже сейчас, когда выпуск продукции во многих секторах экономики снизился, компании не готовы расставаться с сотрудниками — многие предприятия переводят их на четырех- или даже трехдневку, понимая, что на дефицитном рынке труда необходимо сохранить профильных для компании специалистов. В пресс-службе SuperJob отметили, что конкуренция за талантливых специалистов сохранится и компаниям фактически приходится выстраивать две разные системы удержания. «Для массового персонала важен базовый баланс: достойные условия труда, понятная система мотивации и справедливая оплата. Для высококлассных специалистов необходим полноценный конкурентный пакет: не только высокая зарплата, но и современное оборудование, статус, интересные задачи и гибкие условия работы»,— полагают в SuperJob.

Анастасия Мануйлова