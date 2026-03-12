Нижегородский «Европласт» направит 255 млн рублей на производство труб и теплиц

ООО «ТПК Европласт» (Нижегородская область) планирует создать на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске производственно-складской комплекс по обработке металла. По данным областного правительства, объем инвестиций в проект составит 255 млн руб.

На новой производственной площадке «Европласт» планирует выпускать теплицы и стальные трубы, применяемые в строительстве.

Ежегодный объем производства составит более 1,3 млн т труб и 24 тыс. теплиц.

Андрей Репин