В Сергиевом Посаде задержали жителя Саратова по подозрению в теракте

В Подмосковье задержан 19-летний житель Саратова, который собирался поджечь служебный автомобиль ГАИ (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области. В ведомстве добавили, что молодой человек действовал по указанию неизвестного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Астраханской области Фото: ГАИ Астраханской области

По версии следствия, саратовец прибыл электричкой в Сергиев Посад, где приобрел канистру и топливо на заправке. С этой емкостью он направился к зданию отдела ГИБДД по Сергиево-Посадскому городскому округу и начал следить за припаркованными патрульными машинами. Довести задуманное до конца ему не удалось — его заметили и задержали подошедшие инспекторы.

В полиции уточняют, что на допросе задержанный также сознался в том, что ранее ранее обманным путем забирал деньги у граждан, конвертировал их в криптовалюту и переводил кураторам.

Саратовец помещен в СИЗО. Оперативники устанавливают личности его возможных соучастников, а также причастность к аналогичным эпизодам преступления.

Рустам Гайфуллин