Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области за 1 млрд рублей построят завод по выпуску станков с ЧПУ

ООО «Станкозавод "Арматек"» (входит в ГК «Инструмент») планирует построить в Нижегородской области предприятие по производству многофункциональных обрабатывающих центров с системами числового программного управления. По данным областного правительства, объем инвестиций в проект составит более 1 млрд руб.

Предприятие планируется создать на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске.

При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать более 280 станков в год.

Андрей Репин