Суд располагает

Арбитражный суд Пермского края признал право собственности Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря на два здания в Мотовилихе — трехэтажную келейную площадью 744 кв. м и пост охраны. Объекты были построены на территории бывшего хлебокомбината. Суд указал, что монастырь владеет объектами больше 15 лет и является их собственником в силу приобретательной давности. Ответчиком по делу была признана администрация города, которая требований не признала. Мэрия считает себя ненадлежащим ответчиком, так как указанное имущество ей никогда не принадлежало. Юристы говорят, что смысла обжаловать решение нет, поскольку оно не нарушает права ответчика.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обращение в суд Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря к администрации города было направлено в прошлом году. Истец требовал признать за ним право собственности на два объекта недвижимости, расположенных на территории монастыря по ул. Висимской, 4а. Речь идет о келейном корпусе площадью 744,4 кв. м, используемом для размещения братии, и о здании охраны площадью 18 кв. м. Согласно судебному акту, спорные объекты в реестре госсобственности Пермского края не учитываются.

Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь был создан в 1995 году на территории, прилегающей к одноименному храму. Свято-Троицкая церковь в каменном исполнении была построена в 1828 году на средства мастеровых Мотовилихи. В 1901-м была произведена ее реконструкция, а еще через 17 лет она получила статус собора. 15 мая 1936 года собор был закрыт, а спустя несколько десятилетий в здании и на прилегающей территории расположился хлебозавод №3. В 1990-е годы госпредприятие «Пермхлеб» переехало на другую площадку, а верующие решили возродить храм. Комплекс собора был реконструирован под религиозные нужды, также были построены новые здания.

В 1994 году администрация Перми выделила РПЦ 6,1 тыс. кв. м территории бывшего собора «под существующий комплекс» в бессрочное пользование. Как следует из судебного акта, в 2006 году за монастырем было зарегистрировано право собственности еще на один прилегающий участок площадью 9,65 тыс. кв. м, а также на располагающиеся там двухэтажное здание, мастерскую, котельную, проходную, мазутохранилище, гараж, а также здание церкви площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом в материалах дела не указано, кем и когда были построены трехэтажная келейная и пост охраны.

В обоснование требований истец указал, что, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов на здание, религиозная организация с 1994 года непрерывно и добросовестно владеет спорными объектами. Таким образом, она приобрела право собственности на них в силу приобретательной давности. Подтверждением нахождения имущества на балансе истца являются технические паспорта на здания, договоры на техобслуживание систем пожарной сигнализации, электроснабжения, платежные поручения об оплате.

Мэрия Перми возражала против удовлетворения заявленных требований, поскольку посчитала себя ненадлежащим ответчиком. В частности, спорное имущество никогда не принадлежало муниципалитету, в соответствующем реестре оно отсутствует.

Суд в итоге исковые требования удовлетворил. Так, он признал доказанным, что монастырь добросовестно владеет спорным имуществом уже более 15 лет. Кроме того, по действующему законодательству церковь может безвозмездно получить в собственность имущество и землю религиозного назначения. При этом такие активы изначально могут быть созданы как за свой счет, так и на пожертвования или вообще находиться в государственной или муниципальной собственности.

Оценивая позицию администрации, суд указал, что к моменту передачи земельных участков на них уже находились прочно связанные с ними спорные объекты. Таким образом, они также подлежали передаче в собственность церкви.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, кандидат юридических наук Александр Латыев назвал решение арбитражного суда «в целом правильным». По мнению господина Латыева, в данном случае администрация является надлежащим ответчиком. «В исках о признании права собственности в связи с его приобретением по давности владения ответчиком указывается то лицо, которое могло стать собственником, если бы право не было приобретено владельцем. Никакого смысла в обжаловании нет. Фактически влияния на права и обязанности администрации это решение не окажет»,— считает юрист.

По словам адвоката, управляющего партнера Адвокатского бюро a.t.Legal Николая Титова, перспективы возможного обжалования решения выглядят огра­ниченными. Так, суд прямо указал, что спорные здания расположены на территории, принадлежащей монастырю, и применил принцип единства судьбы земельного участка со связанными с ним объектами недвижимости. «С практической точки зрения апелляция могла бы иметь смысл, скорее, для уточнения процессуального статуса муниципалитета, чем для пересмотра самого результата дела»,— полагает он. Господин Титов добавил, что в данном случае необязательно устанавливать, кто строил спорные объекты. Ключевым моментом для суда было подтверждение фактического владения и использования зданий.

Анастасия Леонтьева