Экс-заместитель первого проректора Самарского университета осужден за мошенничество

Октябрьский районный суд Самары признал бывшего заместителя первого проректора по научно-исследовательской работе Самарского университета имени академика С.П. Королева виновным в мошенничестве с выигранными вузом грантами. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что с 2023 по 2024 год фигурант в сговоре с еще одним сотрудником вуза сообщил работникам о необходимости передачи части их зарплаты и средств, полученных от выигранных учебным заведением грантов. Свое указание он мотивировал нуждами университета. Таким способом преподаватели завладели денежными средствами на сумму 4 млн руб.

В декабре 2024 года обоих фигурантов задержали при получении очередной суммы в размере 4,2 млн руб. В ходе следствия бывший заместитель проректора заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и возместил ущерб потерпевшим.

Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество, назначив ему пять лет условно с испытательным сроком на четыре с половиной года.

Евгений Чернов