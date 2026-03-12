Российские блогеры получили приглашения

Российские инфлюенсеры тоже поедут на «Оскар-2026». Среди них визажист и бьюти-блогер Гоар Аветисян и актриса и блогер Анна Немченко. «Золотые билеты» они получили в феврале от брендов косметики и одежды, но рассказали об этом только сейчас. В рамках пресс-тура звездам соцсетей предлагают жить на вилле в Беверли-Хиллз, посетить вечеринку перед церемонией и само награждение.

Единственными проблемами стало подобрать платье и оформить визу, рассказала звезда TikTok Аня Pokrov в соцсети. Она отправится на кино-премию с брендом Vivienne Sabo: «Я хочу пригласить тебя с собой. Угадай куда? На премию! Да, я еду на самую крутую премию в мире, где собираются все главные звёзды, и я — Нютик Покровская. Вы вообще верите? Я — нет! У меня просто эмоциональные качели, потому что это что-то фантастическое. Я, Нютик из Красноармейского, иду по красной дорожке рядом с самыми известными актерами на главной кинопремии мира и думаю: "Хэллоу, Ди Каприо! Привет!"»

Ранее на такие события отечественных блогеров не приглашали. Что изменилось? “Ъ FM” обсудил это с кинокритиком, заместителем главного редактора «Московских новостей» Даниилом Ротштейном: «Скорее всего, обычно такими приглашениями занимаются различные агентства — это часть ивент-менеджмента. С одной стороны, подход там может быть не слишком вдумчивым: есть инфлюенсеры, метрики, большие списки людей, возможно, часть процесса автоматизируют с помощью ИИ. Агентства рассылают приглашения и не заморачиваются политикой или геополитикой — их задача по метрикам создать шум, вирусность.

Приглашение русских или русскоязычных звезд TikTok в составе большого числа участников на мероприятие не нарушает санкции и не несёт реальной репутационной угрозы. К 2026 году никто не ограничивает участие русскоязычных людей на культурных событиях: российские паралимпийцы, например, выступают под флагом. Определенное "оттаивание" уже наблюдается».

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта в Лос-Анджелесе. Вручать «рыцарей» в 2026 году будут Деми Мур, Энн Хэтэуэй, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Крис Эванс и другие. А перелет из Москвы до Калифорнии займет всего 14 часов, отмечает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: ««Четыре часа до Стамбула, а до Лос-Анджелеса — около 10 часов прямым рейсом. Цены соответствующие: билет в эконом-классе тудаобратно обойдется примерно в 130-150 тыс. руб. Люди, которые едут в Америку, обычно небедные».

Награждения пройдут в 24-х номинациях. Рекордные 16 собрал музыкальный хоррор «Грешники» Райана Куглера. На такое количество премий не номинировали даже «Титаник» в 1998-м. Среди лидеров по числу номинаций также «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, актер претендует на «Оскар» за главную роль. И «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, который также может забрать статуэтку за главную мужскую роль.

Екатерина Вихарева