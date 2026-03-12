Губернатор призвал бизнес не уходить с улицы Кирова из-за благоустройства

Создание пешеходного центра в Ярославле положительно повлияет на расположенный там бизнес, закрываться на время работ не имеет смысла. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал на пресс-конференции 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Улица Кирова в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Предприниматели могут только радоваться. Переживать не за что. Когда будет сделан пешеходный центр, у них серьезно вырастет выручка. И все, кто находится в зоне пешеходного центра, выиграют очень сильно. Если кто-то сейчас переживает и думает, оставаться там или нет, то он сделает большую ошибку, уйдя оттуда. Понятно, что потом это будут горькие переживания, но будет уже поздно. Свято место пусто не бывает»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что один из основателей ресторанной компании GK Restaurants Павел Кашников объяснил закрытие кафе «Мамука» в том числе предстоящей реконструкцией улицы Кирова. Губернатор пояснил, что в ближайшее время ждать закрытия улицы не стоит.

«Улица Кирова скоро не закроется, потому что мы не можем взять и закрыть весь центр города и сказать: у нас тут пешеходный центр будет делаться, поэтому гулять негде пока будет. Мы не можем все разрыть одновременно. Вначале у нас будут закончены улицы Максимова, Нахимсона, Депутатская, и после этого уже будут и Кирова, и Депутатский переулок, и Андропова»,— сказал губернатор.

По мнению Михаила Евраева, стоимость коммерческой и жилой недвижимости в районе пешеходного центра вырастет. Он подчеркнул, что лично еженедельно контролирует создание пешеходных центров не только в Ярославле, но и в других городах региона.

«Ни по одному из пешеходных центров не будет ни одной задержки. Это будет все делаться молниеносно, при этом качественно. Понятно, что потом потребуют еще определенные настройки, и в следующем году, и в последующие периоды — сразу все не бывает. Но пешеходные центры неузнаваемо изменят Ярославскую область»,— дополнил губернатор.

Алла Чижова