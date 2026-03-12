Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Архитектор из Чили получил Притцкеровскую премию

Притцкеровская архитектурная премия объявила лауреатом 2026 года архитектора Смильяна Радича Кларка из Сантьяго (Чили). Награда считается аналогом Нобелевской премии.

В сообщении на сайте премии отмечается, что проекты архитектора отличаются «тихой эмоциональной выразительностью и вниманием к человеческому опыту». Его здания создают ощущение «защищенности, внутренней сосредоточенности и бережного отношения к человеческой уязвимости».

Практика архитектора насчитывает более трех десятилетий и включает проекты культурных и общественных пространств, а также частных домов в Европе и Латинской Америке. Смильян Радич Кларк — 55-й лауреат Притцкеровской премии и основатель архитектурного бюро Smiljan Radi Clarke, созданного в 1995 году. Награда сопровождается денежной премией в $100 тыс., сертификатом и бронзовым медальоном.

