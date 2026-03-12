Работу управляющей компании проверили после падения части фасада на Большой Морской

Сотрудники Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга провели проверку работы ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» после падения части фасада дома 33 по Большой Морской улице. Управляющую компанию могут привлечь к ответственности по факту инцидента, сообщили в пресс-службе инспекции.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Работники ГЖИ и прокуратуры Адмиралтейского района изучили, как организация исполняет требования российского законодательства. На фасаде дома заметили местное отслоение и разрушение облицовочного слоя.

ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» нарушило нормы по содержанию жилищного фонда. Рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Из-за падения части фасада дома на Большой Морской пострадал пешеход. По этому факту следствие возбудило уголовное дело.

Татьяна Титаева