Fars: вдова Али Хаменеи жива

Иранское агентство Fars сообщило, что информация о смерти жены верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате израильского удара 28 февраля, была неверной.

«В последние несколько дней после гибели революционного лидера некоторые СМИ ошибочно опубликовали новость о гибели жены погибшего великого аятоллы», — сообщило агентство Fars.

О смерти Мансуре Ходжасте Багерзаде — жены Али Хаменеи — 2 марта сообщил иранский гостелеканал «Аль-Алам». После атаки ВВС Израиля по резиденции аятоллы в Тегеране 28 февраля она, как сообщалось, была тяжело ранена и впала в кому.

Мансуре Ходжасте Багерзаде — 79 лет. Она родилась в религиозной семье. Отец был бизнесменом. С Али Хаменеи она встретилась на частной церемонии в 1964 году. На следующий год они поженились. После замужества она почти не появлялась на публике. В браке у них родилось четверо детей.