Снег почти окончательно сошел с улиц, уступив место сухим тротуарам и первым проталинам. Воздух наполнился весенней свежестью, а столбики термометров уверенно держатся выше нуля. Солнце, которого горожане не видели так долго, теперь щедро заливает светом набережные и дворы — в его лучах уже вовсю греются петербургские коты, словно подавая знак: сезон зимней спячки закончен.

Фарух Рузиматов в роли Тибальта в балете «Ромео и Джульетта»

Фарух Рузиматов в роли Тибальта в балете «Ромео и Джульетта»



Настроение меняется вместе с погодой: хочется гулять, дышать полной грудью и впускать в жизнь что-то новое и яркое. Поэтому самое время прочитать культурную афишу, выйти из дома и отправиться на концерты и спектакли, которые подобрал для вас «Ъ Северо-Запад».

В пятницу, 13 марта, легендарный танцовщик, народный артист России Фарух Рузиматов исполнит Тибальта в балете «Ромео и Джульетта» в исполнении Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского.

Спектакль соединяет бессмертную трагедию Шекспира с музыкой Чайковского — в постановке звучат фрагменты Шестой симфонии, «Итальянского каприччио», Концерта для скрипки с оркестром и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта».

Премьера балета состоялась в 2015 году, и с тех пор спектакль с успехом идет на сценах Александринского, Михайловского и Эрмитажного театров, а также гастролирует по миру.

В этот же день, 13 марта, в Большом зале Петербургской филармонии Заслуженный коллектив России под управлением главного дирижера Николая Алексеева исполнит шедевры русской музыки XX века.

В программе — Первая «Классическая» симфония Прокофьева (мировую премьеру которой в 1918 году осуществил именно этот оркестр), Каприччио для фортепиано с оркестром Стравинского и Симфонические танцы Рахманинова. Солист — лауреат международных конкурсов, пианист Илья Папоян.

Концерт станет для коллектива первым в Петербурге после триумфальных московских гастролей, где критики отметили «феноменальное качество звучания, благородство и высочайшую культуру» оркестра.

Стадион «Газпром Арена»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Стадион «Газпром Арена»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В субботу, 14 марта, на «Газпром Арене» состоится одно из главных футбольных противостояний страны: «Зенит» — «Спартак». Матч 21-го тура РПЛ начнется в 16:00, на «разогреве» выступит группа «Биртман». Атмосфера на стадионе обещает быть незабываемой — в таких поединках ничто не заменит поддержку трибун!

За два часа до стартового свистка гостей ждет насыщенная развлекательная программа: творческие мастер-классы, фудкорты с кухнями разных стран и детским меню, аквагрим, студии причесок, яркие фотозоны и экскурсии по стадиону. Будут работать площадки для детей и взрослых — скучно не будет никому.

В первый выходной день на неделе, 14 марта, театр «Мастерская» покажет в новом концертном зале на улице Типанова, 22, премьеру спектакля «Довлатов. P.P.S.» — пронзительного путешествия по вселенной Сергея Довлатова.

Беспощадная наблюдательность, язвительное остроумие и запредельная нежность его прозы оживают на сцене в истории о писателе и его персонажах, о неразрывной связи судьбы и текста.

Постановка исследует, как художник превращает жизнь в искусство, а искусство становится жизнью, сохраняя для истории «маленьких людей», населяющих огромный мир.

В этот же день, 14 марта, в Большом зале Петербургской филармонии всемирно известный пианист Борис Березовский представит проект «Ноты и рифмы времени», объединяющий шедевры классической музыки и современную поэзию. В концерте примут участие поэт Влад Маленко (автор идеи и чтец) и лауреат международных конкурсов скрипачка Валерия Абрамова.

Программа, поддержанная Президентским фондом культурных инициатив, построена на синтезе жанров: стихи Маленко и Ольги Ершовой звучат параллельно с музыкой Моцарта, Рахманинова, Шуберта, Баха и других композиторов, создавая диалог эпох. Зрителей ждет не просто концерт, а концептуальная постановка из 11 тематических сцен с использованием сценографии, света и видео-арта — от торжественной «Увертюры» до пронзительного «Эпилога».

Певица Наташа Королева

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певица Наташа Королева

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В воскресенье, 15 марта, в БКЗ «Октябрьский» состоится долгожданный концерт заслуженной артистки России Наташи Королевой. Теплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества артистки, которую они любят вот уже несколько десятилетий.

Зрителей ждет грандиозное шоу с впечатляющими спецэффектами, световой феерией и живым звуком. Эксклюзивные номера, интерактив с залом и неповторимая энергетика Наташи создадут настоящий праздник.

Концертный зал наполнится избытком чувств, добра, открытости и таланта. В программе — не только всеми любимые хиты, но и премьеры песен, которые прежде не звучали со сцены. Это вечер, который никого не оставит равнодушным и запомнится надолго.

Легендарной музыкальной премии «Золотой граммофон» — 30 лет! В честь юбилея 15 марта на сцене Ледового дворца соберутся главные звезды отечественной эстрады, чьи хиты покоряют сердца миллионов.

В этот вечер для зрителей выступят: Anna Asti, Дима Билан, Сергей Лазарев, Лолита, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Александр Панайотов, Seryabkina, Денис Клявер, Елка, Денис Майданов, Жасмин, группа «Земляне», Юрий Киселев, Александра Воробьева, Владимир Киселев и многие другие. Ведущими вечера станут Елена Север и Артур Пирожков.

В программе прозвучат хиты, ставшие саундтреками для целых поколений: от культовых песен 90-х до главных композиций современности. Это настоящая квинтэссенция лучшей российской музыки за три десятилетия. Не пропустите масштабное событие, которое объединит легенд эстрады и тысячи поклонников в одном зале!

Сцена из спектакля «Мадам Бовари»

Сцена из спектакля «Мадам Бовари»



В понедельник, 16 марта, на сцене Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова покажут знаменитую «Мадам Бовари» от Андрия Жолдака. Здесь не стоит искать театральный пересказ сюжета. Это театральная поэзия, вольное драматическое сочинение о тайнах и страстях, бушующих в душе женщины, в какое бы время и где бы она ни жила — в провинциальной Франции XIX века или в коммунальной квартире на Невском проспекте. Движению душевных изломов, освещению самых тайных уголков души, конфликту души и разума, чувственным переливам любви посвящен этот страстный, мистический и красивый спектакль.

В этот же день, 16 марта, предлагаем отправиться на экскурсию в «Ленфильм» — это уникальная возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и истории. Экскурсия включает осмотр залов, где выставлены подлинные костюмы, реквизит и награды, а также посещение экспозиций «Под колоннами», «Ленфильм», «Война и кино» и «Гаражъ». Здесь сосредоточены самые интересные артефакты, связанные с легендарными фильмами.

За годы работы на студии были созданы сотни картин, знакомых каждому с детства: «Полосатый рейс», «Чапаев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Новогодние приключения Маши и Вити» и многие другие. Свои имена в историю «Ленфильма» вписали Сергей Эйзенштейн, Фаина Раневская, Михаил Пуговкин, Сергей Микаэлян, Александр Рогожкин. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к живому наследию отечественного кинематографа.

Музыкант Игорь Бутман

Фото: Международный фестиваль «Триумф джаза» Музыкант Игорь Бутман

Фото: Международный фестиваль «Триумф джаза»

17 марта на фестивале «Триумф джаза» в Петербурге выступят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, народная артистка России Лариса Долина, Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, а также квартет виртуозного австралийского мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.

Программа вечера объединит симфонический размах и джазовую импровизацию: прозвучат композиции из альбома «Образы. Мусоргский и Бородин», фрагменты оперы «Кармен», «Вокализ» Рахманинова и избранные джазовые стандарты.

В этот же день, 17 марта, на сцене театра Ленсовета будет представлен спектакль Романа Габриа «Театральный роман» — ироничное и полное любви путешествие в закулисье Московского художественного театра, каким его увидел и описал Михаил Булгаков. Постановка основана на недописанном романе писателя, документах, письмах и воспоминаниях артистов и литераторов.

Режиссер предлагает зрителям собственную версию того, какой могла бы стать вторая часть романа, посвященная рождению легендарных «Дней Турбиных» в 1926 году. На сцене соединяются сатира, драма, хулиганский вымысел и подлинные исторические факты — например, известно, что окончательное решение о судьбе спектакля принимал Иосиф Сталин, посмотревший его более десяти раз.

Сцена из спектакля «Биндюжник и Король»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Биндюжник и Король»

Фото: Театр музыкальной комедии

Во вторник и среду, 17 и 18 марта, Театр музыкальной комедии представит премьеру музыкальной трагикомедии Александра Журбина «Биндюжник и Король» по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. В центре сюжета — вечный конфликт отцов и детей: глава семьи Мендель Крик решает продать дело и уйти к молодой возлюбленной, но его сын Беня, прозванный Королем, готов пойти против отца, чтобы сохранить деньги и власть в семье.

Над постановкой работает звездная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Алексей Нефедов и художники Зиновий Марголин, Мария Данилова и Денис Шевченко. Яркая музыка Журбина и колорит одесской Молдаванки обещают зрителям глубокую семейную драму, рассказанную современным языком.

В середине недели, 18 марта, на сцене театра имени Ленсовета представят спектакль «Фальшивая нота» с участием народного артиста России Семена Стругачева и заслуженного артиста России Артура Вахи. Постановка создана по пьесе современного французского драматурга Дидье Карона, руководителя парижского театра Michel. Премьера «Фальшивой ноты» состоялась в 2017 году на Авиньонском фестивале, и с тех пор эта камерная история держит зрителей в напряжении до самого финала.

Сюжет разворачивается за кулисами концертного зала: всемирно известный дирижер после выступления в Женевской филармонии сталкивается со странноватым восторженным поклонником. То, что начинается как обычная просьба об автографе, оборачивается психологической дуэлью, поединком двух личностей с непредсказуемой детективной развязкой.

Оперная певица Хибла Герзмава

Фото: предоставлено телеканалом «Россия» Оперная певица Хибла Герзмава

Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

В четверг, 19 марта, в БКЗ «Октябрьский» народная артистка России Хибла Герзмава представит большой весенний концерт в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева. Блистательная оперная дива, чей талант так же ярко раскрывается и в джазовых импровизациях, исполнит насыщенную программу из любимых джазовых стандартов, популярных песен и классических произведений в авторских аранжировках.

В этот вечер прозвучат эвергрины Fly Me to the Moon, Besame Mucho, Smile, кроссоверы классических арий — ария Лауретты Пуччини, ария Джудитты из оперетты Легара, песенка Сольвейг Грига, а также советские шлягеры «Я шагаю по Москве», «Ветер перемен», «Подмосковные вечера» и другие. Вместе с примадонной на сцену выйдут ведущие джазовые музыканты страны.

В этот же день, 19 марта, на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана состоится концерт группы «МЕ4ТА», лидером которой выступает известный актер Евгений Цыганов. Для зрителей это редкая возможность увидеть любимого артиста в неожиданном амплуа — как вокалиста и идейного вдохновителя музыкального коллектива. Участники группы называют свое творчество «музыкой мечты», а своих слушателей — «мечтателями», не ограничивая себя жанровыми рамками.

В программе вечера — собственные песни музыкантов и тексты разных авторов, пронизанные едкой иронией и философской глубиной. Это будет не просто концерт, а настоящий мост между эпохами и судьбами, где каждый зритель найдет что-то сокровенное.

В оазисе вечного лета в центре Петербурга круглый год проходят концерты проекта «Музыка в оранжерее» от команды «Русские музыкальные сезоны».

В пространстве Оранжереи Таврического сада, в окружении тропических растений и цветов, каждая нота расцветает особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу музицирования. Это настоящий музыкальный ретрит, где пространство сливается воедино со звуком, а звук — с пространством.

Концерты отличаются жанровым калейдоскопом: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и нетленного звучания главных композиторов классической музыки. Так, 19 марта предлагаем послушать «Классику в джунглях», а 21 марта — «Леди Советской эстрады».

Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Театр имени Ленсовета

В пятницу, 20 марта, на сцене театра имени Ленсовета будет представлен спектакль «Король Лир» режиссера Федора Пшеничного. Это пронзительная история о любви, которую не заметили, о словах, оставшихся неуслышанными, о семье, ставшей прахом. Это постановка о доме, где давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда.

В спектакле заняты звезды театра: народный артист России Сергей Мигицко, Анна Мигицко, Римма Саркисян, Олег Сенченко, народный артист России Евгений Филатов, Максим Ханжов и многие другие.

В пятницу, 20 марта, на сцене МТС Live Холл состоится сольный концерт Сауле Юсуповой — сценариста, участницы проекта «Женский стендап на ТНТ» и одной из самых ярких комикесс современной сцены. Зрители полюбили Сауле за особые интонации, остроумные наблюдения и умение говорить на сложные темы легко и без осуждения. В своих монологах она иронично рассказывает о стереотипах в отношениях, семейных проблемах и актуальных вопросах общества, о которых не принято говорить вслух.

Юмор Сауле — это всегда про поддержку и принятие. Через смех она помогает зрителям взглянуть на житейские ситуации под другим углом, узнать себя в героях ее историй и просто хорошо провести вечер в компании талантливой артистки. Ее выступления давно полюбились публике за искренность, жизненность и умение найти комичное даже в самом обыденном.

Певица Таисия Повалий

Фото: МТС LIVE Холл Певица Таисия Повалий

Фото: МТС LIVE Холл

В субботу, 21 марта, в МТС Live Холл состоится концерт заслуженной артистки Таисии Повалий. Обладательница редкого по красоте и окрасу голоса, певица представит программу, полную искренности и душевного тепла. В ее репертуаре — музыка разных жанров: от народных песен до современных композиций, а дискография артистки насчитывает 15 альбомов.

В этот вечер для зрителей прозвучат самые любимые хиты: «Пусть вам повезет в любви», «Одолжила», «Мама-мамочка», «Отпусти», «Твоих рук родные объятья», «Ты далеко», «Губы твои алые», «Женщина, которая любит» и многие другие. Теплая атмосфера и искренние песни подарят гостям незабываемые эмоции и прекрасное настроение.

В этот же день, 21 марта, в Ледовом дворце группа «Звери» представит специальную программу в честь 25-летия коллектива. Юбилейный год продолжает традицию стадионных шоу — зрителей ждут все главные хиты, давно ставшие классикой: «Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», а также знаковые синглы из поздних релизов.

На счету группы шесть EP и девять полноформатных альбомов, многие треки годами не покидали ведущие строчки российских чартов. Последний LP «Фолк» вышел в сентябре 2024 года. Юбилейный концерт «Зверей» станет настоящим праздником для всех поклонников — тех, кто вырос на их песнях и продолжает любить их до сих пор.

Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Театр имени Ленсовета

В воскресенье, 22 марта, на сцене театра имени Ленсовета будет представлен спектакль «Воскресение» — последний роман Льва Толстого, повествующий о слабости и безграничной силе человеческой души, о банальности зла, которое мы стараемся не замечать.

По словам режиссера постановки Айдара Заббарова, князь Дмитрий Нехлюдов, будучи присяжным заседателем, узнает в несправедливо осуждаемой девушке Катюшу Маслову, которую когда-то соблазнил и оставил, толкнув на путь порока. Герой решает поступить по совести, помочь той, кому сломал жизнь, жертвуя карьерой и фортуной. Но вместо легкого избавления от вины судьба готовит ему иное испытание

В течение двух дней, 22, 23 марта, в театре имени Комиссаржевской состоится премьера спектакля «Золотой ключик или…» по мотивам повести Алексея Толстого в постановке режиссера Ивана Пачина, известного своими работами для семейной аудитории. В главных ролях — заслуженные артисты России Александр Большаков, Маргарита Бычкова, Елена Симонова и Нелли Попова.

Это спектакль-притча о театре и взрослении. Действие начинается с выбора: деревянный мальчик меняет азбуку на билет в театральный мир со своими законами и тайнами.

Здесь его встречают переосмысленные персонажи — хитрые киношники Лиса Алиса и Кот Базилио, величественная оперная легенда Черепаха Тортилла. Драматург Полина Коротыч, опираясь на текст Толстого, создала самостоятельную пьесу, ставящую вопросы о влиянии ребенка на мир, природе взросления и роли учителей. Многоточие в названии оставляет пространство для собственного прочтения.

