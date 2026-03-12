Жительницу Таганрога осудили за убийство младенца и покушение на второго ребенка

В Таганроге суд признал 36-летнюю местную жительницу виновной в убийстве шестимесячного ребенка и покушении на убийство второго ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемая нанесла детям телесные повреждения в область головы и тела. После этого она поместила младенцев в сумки-переноски и оставила их в одном из городских магазинов. Один ребенок скончался от полученных травм, жизнь второго удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Следствие подтвердило, что на момент совершения преступления женщина была вменяемой и осознавала характер своих действий. В рамках расследования провели многочисленные экспертизы и изучили условия проживания несовершеннолетних.

Приговором суда жительнице Таганрога назначено 18 лет колонии строгого режима.

Константин Соловьев