Дело о мошенничестве с возмещением НДС на 760 млн рублей рассмотрят на Урале

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу шести участников организованной преступной группы, участвовавших в незаконном возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, один из обвиняемых (его дело выделено в отдельное производство) в апреле 2020 года разработал криминальную схему хищения бюджетных средств через фиктивный документооборот и поддельные налоговые декларации.

Для придания видимости законности операций преступная группа использовала более 200 подконтрольных организаций, в том числе номинальных. «Реализуя преступную схему, соучастники обеспечили составление налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения об НДС, исчисленном к возмещению из бюджета Российской Федерации, и их направление в налоговые органы на сумму более 760 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых, в том числе на банковские счета, шесть автомобилей, а также шесть жилых и пять нежилых помещений. Кроме того, прокуратурой заявлены гражданские иски в интересах государства о взыскании причиненного ущерба. Иски уже приняты к рассмотрению. Дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Полина Бабинцева