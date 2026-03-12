В Ростове СК возбудил дело о халатности из-за нарушения прав многодетной семьи

В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность) по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Информация о нарушении прав была обнаружена в средствах массовой информации. По данным правоохранителей, 9 марта 2026 года в результате возгорания в многоквартирном доме на улице Станиславского квартира семьи получила серьезные повреждения. Однако органы местного самоуправления не решили вопрос выделения жилья из маневренного фонда.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Константин Соловьев