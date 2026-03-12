Москвичи изучают карты

Москвичи скупают бумажные карты, рации и пейджеры на фоне массовых отключений интернета. О возросшем спросе “Ъ FM” рассказали в Wildberries и в сети «Читай-город». Например, с 6 по 10 марта продажи раций на маркетплейсе увеличились почти на треть, чем в тех же числах февраля.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оборот пейджеров вырос на 73%, но рекордные значения показывают продажи бумажных карт, рассказал представитель Wildberries & Russ Дмитрий Борщевский: «В начале марта по сравнению с началом февраля на Wildberries в столице заметно выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях нестабильного мобильного интернета. Например, оборот бытовых радиостанций — то есть раций — увеличился на 27%, стационарных телефонов купили на четверть больше, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73%.

Но самые высокие, можно сказать рекордные, темпы роста показали продажи бумажных карт.

Так, автодорожных карт купили на 170% больше в натуральном выражении, складных карт — на 70%, а карт Москвы — на 20% больше. При этом продажи карт России, мира, а также учебных не изменились или даже немного сократились. Скорее всего, спрос на бумажные карты вырос именно из-за нестабильной работы мобильного интернета».

При этом, как выяснил “Ъ FM”, в условиях постоянных отключений интернета абоненты могут требовать от операторов скидки на услуги. Опыт регионов, где связь ограничивают уже давно, показал, что жалобы клиентов работают. Бизнес периодически идет навстречу абонентам, предоставляя дисконт во внесудебном порядке. О проблемах со связью в Москве сообщают абоненты всех основных операторов. Больше всего жалоб поступает из Центрального и Южного округов столицы.

Как 11 марта заявили в Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, ограничения ввели для «обеспечения безопасности и в строгом соответствии с законом». По такой же причине интернет уже давно отключают в регионах. Например, в Краснодаре. Местной жительнице Екатерине удалось добиться от оператора скидки в 30%: «Мобильного интернета у нас нет уже давно. Когда это продолжалось несколько дней, я сделала скриншоты: LTE есть, а банковские приложения не работают, приложение оператора тоже. Написала в поддержку — там есть опция "не работает мобильный интернет".Сначала отвечал робот, потом я попросила соединить с оператором. Девушка сказала, что да, мобильный интернет не работает из-за ограничений в регионе. Я ответила: "Я плачу за тариф и дополнительно оплачиваю интернет на номерах детей, чтобы он был".

В итоге мне предложили скидку — 30% на три месяца. Но она уже закончилась, и я, честно говоря, не знаю, что делать дальше. Там была пометка, что скидка не продлевается. То есть нужно либо менять тариф, либо идти судиться. Я понимаю, что оператор не может повлиять на отключения мобильного интернета в регионе, но платить больше 1 тыс. руб. в месяц за услугу, которой фактически нет, тоже непонятно за что».

Согласно последним поправкам в законодательство, мобильных операторов обязали отключать связь по требованию ФСБ и других правоохранительных органов. Сами провайдеры не обязаны предоставлять скидки по умолчанию. Если их начнут требовать жители такого большого города как Москва, вероятно, клиентам откажут, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Операторы связи стараются сохранять лояльность клиентов и иногда предоставляют скидки, например, когда абоненты хотят перейти к другому оператору. Но применять это ко всем клиентам, у которых не работает интернет, невозможно — убытки могут достигать миллиардов рублей.

Абонент вправе обратиться в суд с претензией, но даже если вина оператора не доказана, вероятность удовлетворения иска крайне мала. По закону операторы не имеют доступа к "черным ящикам" Роскомнадзора, через которые ФСБ может блокировать интернет без ведома компаний. На практике суды в таких делах чаще защищают государственные органы».

В Госдуме также жалуются на проблемы со связью, в том числе на нестабильную работу Wi-Fi в зале заседаний. Мобильный интернет в здании отсутствует полностью, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных депутатов. За эту неделю трафик смс и обычных звонков в Москве вырос на 20%, подсчитали в агентстве TelecomDaily. По оценкам отраслевых источников “Ъ”, из-за отключений интернета бизнес мог понести убытки вплоть до 5 млрд руб. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2.

Анна Кулецкая, Никита Путятин