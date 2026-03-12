«Это больше вопрос Пентагона»

США не отменят санкции против российской нефти. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт. По его мнению, стресс на сырьевом рынке продлится еще несколько недель. Тем временем новый верховный лидер Ирана Можтаба Хаменеи в своем первом обращении к нации обещал продолжить блокаду Ормузского пролива. Со своей стороны Дональд Трамп дал понять, что продолжит операцию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военной кампании альтернативы нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новый верховный лидер Ирана Можтаба Хаменеи выступил со своим первым обращением к нации. На телеэкране он так и не появился, текст прочитал диктор на фоне фотографии нового рахбара. Ранее власти признали, что он все-таки был ранен в ходе атаки американо-израильской коалиции, но чувствует себя хорошо. Собственно, главное — джихад продолжается. Никаких уступок неверным. Ормузский пролив останется закрытым. Иран продолжает атаковать коммерческие суда, которые попытаются пройти через данную акваторию.

Создается впечатление, что сама по себе война в Персидском заливе отошла на второй план. Внимание мировой прогрессивной общественности целиком и полностью приковано к ценам на нефть. Что касается ядерной программы Ирана, самой сути этого режима, террористических угроз — все эти вопросы волнуют значительно меньше. Похоже, Дональд Трамп решил воспользоваться ситуацией и побить своих противников их же оружием. Для нынешнего американского президента важнее спасти мир от новой «империи зла» и ядерной зимы, чем зарабатывать на нефти.

Ранее ситуацию с нефтяным рынком прокомментировал министр энергетики Крис Райт. Он сомневается, что цена на сырье дойдет до $200 за баррель, как обещает Иран. Американские военные конвои через Ормузский пролив пока невозможны, поскольку не все военные задачи решены. 11 марта он сам написал, что американцы сумели провести несколько танкеров, но потом удалил пост. Понятно, что это больше вопрос Пентагона, нежели Министерства энергетики. В целом, по оценкам высокого чиновника, стресс на рынках продлится несколько недель.

Кроме того, США не собираются снимать санкции с России — речь идет лишь о временных послаблениях, чтобы компенсировать краткосрочный дефицит нефти. Несколько недель — это конец марта — начало апреля. Видимо, есть некий план решить вопрос в указанные сроки. Между тем есть информация, что Иран пропускает танкеры из дружественных стран, скажем, Индии, которая смогла с ним на этот счет договориться, и отправляет свои транспорты в первую очередь в Китай.

Вывод ясен: война будет продолжаться, и никакой альтернативы ей нет. К переговорам никто не призывает, в том числе и соседние страны Ближнего Востока, многие из которых впервые попали под военные удары Ирана, который они раньше пытались защищать.

Дмитрий Дризе