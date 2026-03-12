В Москве открыли памятную доску Олегу Табакову

В Москве на улице Чаплыгина открыли памятную доску в честь народного артиста СССР Олега Табакова. Мемориал установили у здания Исторической сцены Театра Табакова. Видео с торжественного открытия опубликовала пресс-служба театра.

Открытие доски приурочили к годовщине смерти основателя театра. На церемонии присутствовали народные артисты России Владимир Машков и Сергей Безруков, а также актер театра и кино Евгений Миронов, передает корреспондент «РИА Новости». Скульптором выступил художник Александр Сиязов.

«Олег Павлович — это наш атом солнца, и память о нем будет всегда невероятно светлой... Путь нашего небесного художественного руководителя продолжается в нас, и мы продолжаем жизнь этого удивительного места, и вот на этом доме сегодня будет открыта памятная доска»,— сказал нынешний худрук театра Владимир Машков во вступительной речи на церемонии открытия.

Олег Табаков открыл под своим руководством московский театр-студию в 1987 году. Официальное открытие «Табакерки» состоялось в марте того же года спектаклем «Кресло» по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба». После смерти Табакова в 2018 году художественным руководителем его театра стал Владимир Машков. Он переименовал театр-студию в «Театр Олега Табакова».