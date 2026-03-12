Силовики провели обыски в Минздраве Дагестана

Силовики провели обыски в Министерстве здравоохранения Дагестана. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах республики.

Следственные органы проводят процессуальные действия с руководителем ведомства Ярославом Глазовым. Собеседник агентства не уточнил, задержан ли министр.

В феврале Кирилл Глазов, брат министра здравоохранения Дагестана, сложил полномочия депутата Народного собрания республики. Решение связано с неоднократным нарушением антикоррупционных ограничений.