След Березовского

145 лет назад, 13 (по старому стилю — 1-го) марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в Петербурге был убит император Александр II, вошедший в русскую историю под именем Освободителя. Чтобы расправиться с царем, террористам понадобились две бомбы только на роковом пятачке, на котором теперь высится собор Воскресения Христова (Спас на Крови), и еще как минимум семь динамитных зарядов и восемь пуль в течение предыдущих 15 лет. Иван Тяжлов — об охоте, которую полтора десятилетия вели на государя его противники.

Фото: РИА Новости Российский император Александр II

Попадание Гриневицкого

Первый взрыв между решеткой Михайловского сада и набережной Екатерининского канала — ныне канала Грибоедова — прозвучал в четверть третьего пополудни в первый календарный день весны 1881 года. Бомбу в карету императора, возвращавшегося из Михайловского дворца в Зимний, бросил 19-летний Николай Рысаков. Из его показаний следует, что он рассчитывал на взрыв под днищем кареты — но бомба лишь повредила заднюю стенку экипажа и покалечила казаков конвоя. Кортеж, включавший помимо кареты царя с шестью казаками эскорта несколько саней с офицерами свиты, остановился.

Александр вышел из экипажа и подошел к Рысакову, который попытался бежать, но был схвачен жандармским капитаном Кохом, одним из офицеров сопровождения. Осколками бомбы были ранены 11 человек, включая двоих прохожих: несмотря на постоянные покушения, улиц для царя не перекрывали. Для казака конвоя Николая Малеичева и подростка Николая Захарова, служившего в мясной лавке по соседству, ранения оказались смертельными.

Необходимость оказать помощь пострадавшим не только остановила кортеж, но и нарушила протокол охраны первого лица: второго террориста, стоявшего у ограды сада, просто просмотрели. 24-летний сообщник Рысакова, Игнатий Гриневицкий, бросил свою бомбу прямо под ноги царю. Оба были тяжело ранены. Александра, истекающего кровью, с перебитыми ногами, на санях доставили в Зимний дворец, над которым уже в 15:30 был приспущен в знак траура императорский штандарт.

Фото: Gustav Broling / Wikimedia Гравюра Густава Бролинга, изображающая смертельно раненого Александра II

Гриневицкий умер в госпитале в 22 часа. Если бы он выжил, то был бы повешен вместе с остальными участниками цареубийства 3 (15-го по новому стилю) апреля того же года на плацу Семеновского полка: та казнь стала последней публичной в дореволюционной России. Перед судом — особым присутствием Сената — предстали Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Тимофей Михайлов, Николай Рысаков и Геся Гельфман. Пятеро из них взошли на эшафот, 26-летней Гельфман по причине беременности повешение заменили каторгой, и через год она умерла в тюрьме.

Полиции удалось накрыть сеть заговорщиков на основе показаний Рысакова, на которого повлияли и арест, и увиденное на набережной. Желябов, Кибальчич и Перовская, как и погибший Гриневицкий, были убежденными народовольцами, адептами цареубийства.

Михайлов в день покушения стоял с бомбой на маршруте кортежа, но не решился исполнить задуманное и ушел домой.

Еще один участник заговора, Николай Саблин, покончил с собой, когда полиция накрыла конспиративную квартиру народовольцев.

Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге был возведен по указу императора Александра III в 1883—1907 годах на месте гибели Александра II Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко. Собор Спаса-на-Крови на канале Грибоедова Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Охота на Освободителя

«Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может»,— написал в своем завещании Игнатий Гриневицкий.

В истории убийства Александра II поражает не парадокс, связанный с тем, что объектом ненависти и преследования стал государь, сделавший больше для гуманизации государственного устройства России, чем его предшественники. В конце концов, антимонархизм был, как сейчас бы сказали, в тренде, некоторым представителям «критически мыслящей интеллигенции» казалось, что именно монархия как институт, воплощенный в государе, камнем лежит на пути прогресса; что никакие реформы сверху не достигнут цели, пока монархия не будет устранена, а для этого надо ликвидировать монарха.

Поражает, что в течение многих десятилетий именно эта «сетка координат» была принята в России как единственно возможная: террористы объявлялись героями, им ставились памятники, в их часть называли улицы. Жертвы, как главная, так и сопутствующие, от случайного прохожего до умерших на виселице и в тюрьме, словно не имели значения.

Второе обстоятельство, поражающее воображение,— количество неудачных попыток убить царя.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Император Александр II в рабочем кабинете

Бомба Халтурина

Удачное покушение 1 (13) марта 1881 года едва не сорвалось, и дело не только в ушедшем домой Михайлове и выкатившейся из-под кареты бомбе Рысакова.

Готовить подрыв кареты начали практически с момента провала попытки взорвать Александра II в его собственном доме, Зимнем дворце. Вечером 5 (17) февраля 1880 года народоволец Степан Халтурин, за пять месяцев до этого устроившийся во дворец на работу плотником-краснодеревщиком, поджег запальный шнур, ведший к заряду в пару пудов (30 кг) динамита. Эту самодельную бомбу Халтурин расположил в подвальном помещении, находившемся под помещением дворцовой стражи в первом этаже (ныне 26-й зал Эрмитажа). Над караульной находилась столовая, в которой в этот день и час император должен был приветствовать брата своей супруги, принца Александра Людвига Георга Фридриха Эмиля Гессенского — но поезд, на котором принц с сыном ехали в российскую столицу, задержался на полчаса.

Халтурин, несколько месяцев тайком таскавший во дворец детали взрывного устройства и динамит из подпольной лаборатории, знать об этом сбое в расписании не мог. Бомба снесла перекрытие подвала и убила 11 человек в караульной, где дежурила рота лейб-гвардии Финляндского полка. Еще 56 человек были ранены.

Рассчитывать на то, что взрывная волна пробьет два уровня межэтажных перекрытий, было опрометчиво — и потолок первого этажа действительно выдержал, хотя в столовой вспучило полы, треснула стена и осыпались оконные стекла.

Халтурин скрылся и через два года стал в Одессе соучастником убийства народовольцами прокурора Василия Стрельникова, после чего был схвачен и повешен.

Фото: Public domain / Wikimedia Commons Взрыв в Зимнем дворце унес жизни 11 человек, а его исполнитель Степан Халтурин был повешен спустя несколько лет

Сон Тетерки

Друзья Халтурина по «Народной воле» Андрей Желябов и Макар Тетерка летом 1880 года решили подстеречь императорский экипаж на Каменном мосту через Екатерининский канал в месте его пересечения с Гороховой улицей, по которой царь иногда ездил из резиденции на Царскосельский вокзал.

Мост заминировали посредством 7 пудов динамита — в три с половиной раза больше, чем во дворце. Взрывчатку в четырех гуттаперчевых подушках опустили в воду с лодки, а запал вывели на плот для полоскания белья. 17 (29) августа 1880 года карета государя благополучно промчалась по мосту, который должен был взлететь на воздух, но Макар Тетерка уснул и проспал нужный момент. Александр II уехал на поезде в Крым, а Тетерка умер через три года от плеврита в камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости.

Подкоп под Малой Садовой

Народовольцы продолжали исследовать городские маршруты императора и в декабре 1880 года сняли для своих целей сырную лавку на углу Невского проспекта и Малой Садовой, в нескольких сотнях метров от места, где они все-таки дотянутся до цели. Из подвала лавки в течение нескольких недель рыли подземный ход под проезжую часть Малой Садовой, чтобы произвести взрыв в момент проезда кареты.

В январе полиция вышла на нескольких участников «Народной воли», начались аресты. 27 февраля (11 марта) 1881 года в руках полиции оказался Желябов. На следующий день, 28 февраля (12 марта), полиция нагрянула с проверкой в лавку, из которой велся подкоп,— но, несмотря на присутствие при осмотре военного инженера генерала Константина Мровинского, попытка минирования улицы в центре столицы зафиксирована не была. А еще через сутки Россия осталась без императора: на этот раз террористы составили план на случай внезапного изменения маршрута и помимо мины, заложенной под улицей, держали наготове несколько ручных бомб.

Фото: Culture Club / Getty Images Дмитрий Кардовский, «Покушение Каракозова на Императора Александра II»

Пуля Каракозова

«Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?» — эти слова Александр II произнес после железнодорожного покушения 1879 года — первой неудачной попытки народовольцев. Горькое изумление царя-реформатора понятно: с момента восшествия на престол в него восемь раз стреляли и трижды пытались подорвать его поезд.

Первый выстрел в государя был сделан 160 лет назад в Летнем саду: 4 (16) апреля 1866 года пистолетом воспользовался 25-летний социалист Дмитрий Каракозов, воодушевленный идеей достижения общественного прогресса через индивидуальный террор. Каракозов перед покушением написал прокламацию:

«Грустно, тяжко мне стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ».

«Злодей», как известно, за пять лет до этого отменил в Российском империи крепостное право — но крестьянская реформа воспринималась в обществе как противоречивая, минусы в ней видели и крестьяне, и дворяне-землевладельцы, а стихийные социалисты еще и полагали, что она запустила процесс разрушения общины и открыла патриархальную русскую деревню безжалостному капитализму.

Царь в тот день гулял в Летнем саду с гостями, герцогом Лейхтенбергским и принцессой Баденской. До этого момента проблем с личной безопасностью государя долгое время не возникало, поэтому формат городской прогулки без охраны или с минимальной охраной был в порядке вещей. Когда Каракозов достал пистолет и приготовился стрелять, его толкнул под руку шапочных дел мастер Осип Комиссаров, спасший таким образом Александра и возведенный за это в дворянское достоинство. Изумленный царь подошел к Каракозову и спросил, русский ли он. «Ваше величество, вы обидели крестьян»,— отвечал тот, помедлив. Каракозов был арестован и в том же году повешен на Васильевском острове.

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости Революционер Дмитрий Каракозов первым осуществил неудачное покушение на императора и был повешен при большом количестве народа

От Березовского до Соловьева

Еще две пули послал в царя польский революционер Антон Березовский: 25 мая (6 июня) 1867 года он замешался в толпе гостей Всемирной выставки, которая приветствовала Александра, когда тот в открытом экипаже совершал прогулку в Булонском лесу под Парижем в сопровождении своего французского коллеги Наполеона III. Обе пули Березовского попали в лошадей; он был немедленно схвачен охраной.

После выстрелов Березовского Александр II благополучно царствовал почти 12 лет. 2 (14) апреля 1879 года, почти день в день через 13 лет после Каракозова, в государя снова стреляли на прогулке близ Зимнего дворца. Социалист, член «Земли и воли» Александр Соловьев никогда прежде не держал в руках револьвера, все пять выпушенных пуль ушли мимо цели, а стрелявший — под арест, в суд и на виселицу.

Фото: Чикин А. Н. / Музей мировой погребальной культуры При взрыве свитского поезда под Москвой Александр II снова не пострадал

Рельсы, виселицы и пальмы

В том же году «Народная воля» предприняла три попытки взорвать железнодорожный состав, на котором царь возвращался из Крыма. Сначала народоволец Михаил Фроленко устроился работать железнодорожным сторожем, чтобы заминировать пути под Одессой,— но царский поезд изменил маршрут. Что в целом было логично: Одессе надлежало стать специальной целью отдельного визита, ведь магистральная железная дорога из Крыма к столицам шла через Александровск (ныне Запорожье).

В Александровске пути минировал Андрей Желябов: он специально купил участок у дороги, заложил динамит и дождался появления царского поезда, но подорвать заряд не смог — вероятно, из-за разрыва в электрической цепи.

В конце концов 19 ноября (1 декабря) 1879 года сработала мина на третьей версте Курской железной дороги, на окраине Москвы, у Рогожской заставы. Здесь дорога охранялась, и группа Софьи Перовской, готовившая подрыв, могла быть раскрыта в любую минуту. Террористы изучили порядок движения царских составов и были уверены, что августейшая семья находится во втором поезде, а первым идет состав со свитой, прислугой и багажом. Но в Харькове из-за технической задержки царский поезд вышел вперед с получасовой форой. Об этом не было известно Перовской и ее подельникам, и они привели заряд в действие, когда над ним оказался один из вагонов второго состава. Прогромыхал взрыв, вагон сошел с рельсов и перевернулся, остальной поезд встал. Ни один человек не пострадал. Александру II оставался год и три c небольшим месяца; Перовской и Желябову — примерно на месяц больше.

Практически никто из участников и организаторов покушений на Александра II не избежал виселицы. Одним из немногих исключений стал Антон Березовский: французские присяжные приговорили его к пожизненной каторге в Новой Каледонии — на острове в Тихом океане, расположенном в 1300 км к северо-востоку от Брисбена, Австралия. Каторгу через 20 лет заменили простой ссылкой, а в 1906 году правительство Франции амнистировало Березовского. Но тот отказался покидать тропический остров и прожил в городке Бурай еще десять лет, до своей смерти в октябре 1916 года. Ему было 69 лет.