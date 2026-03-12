Почетный профессор СПбГУ Слинин скончался на 95-м году жизни

В возрасте 94 лет умер почетный профессор СПбГУ, доктор философских наук Ярослав Слинин. Скорбной новостью поделились в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета

Господин Слинин почти 60 лет проработал в университете — преподавал на кафедре логики, которую возглавлял в 1984–1999 годах. За карьеру профессор занимал должности заместителя декана по научной работе, председателя диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, руководителя редакционноиздательского совета философского факультета.

Ярослав Слинин окончил радиотехнический факультет Ленинградского политехнического института в 1956 году, а затем устроился в один из оборонных научноисследовательских институтов. Спустя десять лет профессор пришел работать в СПбГУ.

«Под его научным руководством десятки универсантов защитили свои кандидатские и докторские диссертации, выполнили курсовые и дипломные работы. Коллеги, аспиранты и студенты отмечали мудрость, доброжелательность и необыкновенное трудолюбие Ярослава Анатольевича. Он всегда был тактичен, отличался рассудительностью, живым умом и тонким чувством юмора»,— отметили в пресс-службе вуза. Коллектив СПбГУ выразил глубокие соболезнования родным и близким Ярослава Слинина, его коллегам и ученикам.

Татьяна Титаева