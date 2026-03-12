Чистая прибыль тамбовского завода «Милорем» снизилась на 14% за год

АО «МЛРЗ "Милорем"» (Мичуринский локомотиворемонтный завод), специализирующееся на ремонте подвижного состава, по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,05 млрд руб., что на 13,8% меньше, чем в 2024-м (1,22 млрд руб.). Выручка компании при этом продолжила рост, увеличившись на 6% — с 8,45 млрд до 8,96 млрд руб. Это следует из данных бухгалтерской отчетности предприятия.

Снижение прибыли произошло на фоне опережающего роста себестоимости и операционных расходов. Себестоимость продаж выросла на 8,8% (до 7,42 млрд руб.), в результате чего валовая прибыль сократилась на 5,2% (до 1,55 млрд руб.). Коммерческие расходы увеличились на 76,8% (до 35,6 млн руб.), управленческие — на 19,2% (до 551,4 млн руб.). Прибыль от продаж упала на 16,5%, составив 960,5 млн руб.

Положительное влияние на итоговый финансовый результат оказал рост процентных доходов: проценты к получению увеличились на 44% и достигли 370,9 млн руб. против 257,5 млн руб. годом ранее. Проценты к уплате при этом выросли на 17,6% (до 160,4 млн руб.).

Активы компании за год незначительно сократились (на 0,4%) и составили 6,02 млрд руб. При этом долгосрочные обязательства снизились на 40,7% (до 1,07 млрд руб.), а капитал и резервы выросли на 14,7% (до 3,8 млрд руб.). Совокупный долг уменьшился на 18,8% — до 2,22 млрд руб. Оборотные активы сократились на 5,2% (до 3,73 млрд руб.). При этом дебиторская задолженность выросла на 23,1% (до 1,81 млрд руб.), а запасы — на 17,1% (до 0,96 млрд руб.). В отчетном периоде компания направила 579,6 млн руб. на выплату дивидендов, что на 45,9% больше, чем годом ранее.

По данным Rusprofile, АО «МЛРЗ "Милорем"» зарегистрировано в Мичуринске Тамбовской области в 2010 году. Основной вид деятельности — ремонт и обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Уставный капитал — 120 млн руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Анатолий Солодкий. По собственным данным, МЛРЗ, основанный в 1866 году, является одним из старейших предприятий отрасли.

В 2022 году правительство Тамбовской области сообщило, что «Милорем» намерен нарастить объемы производства, объем инвестиций в расширение составило 700 млн руб.

Ульяна Ларионова