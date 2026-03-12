На нижегородские дороги в 2026 году нанесут более 7 тысяч км новой разметки

В Нижегородской области в 2026 году на обновление горизонтальной дорожной разметки планируется направить 403,6 млн руб. По данным областного правительства, всего планируется нанести более 7 тыс. км новой разметки.

Из них на 5,5 тыс. км разметка будет нанесена краской, на 1,65тыс. км — термопластиком, который обладает повышенной износостойкостью и светоотражением.

«Анализ аварийности показывает, что на участках, где разметка была обновлена в соответствии с современными стандартами, отмечено снижение количества ДТП, связанных с нарушением рядности и выездом на встречную полосу»,— отметили в правительстве.

Также в течение года на разных участках дороги будут проходить установка барьерных ограждений, монтаж освещения, обустройство пешеходных переходов и остановок.

Андрей Репин