В Волгограде будут судить группировку, которая устраивала липовые ДТП

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении участников ОПГ, занимавшейся инсценировкой ДТП с целью получения страховых выплат. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Волгограде суд рассмотрит дело об автоподставах

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

По данным следствия, два организатора и четыре участника группы систематически устраивали постановочные аварии с участием дорогостоящих автомобилей. После этого фигуранты обращались в страховые компании, чтобы получить возмещение по полисам страхования автогражданской ответственности.

Кроме этого, подозреваемые приобщили к преступной деятельности еще трех человек, которые были за рулем машин во время ДТП. В общей сложности фигуранты похитили более 2,6 млн руб. с сентября 2021-го по февраль 2025 года.

В содеянном члены ОПГ признались лишь частично, но деньги вернули в полном объеме. Теперь уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) направлено в суд. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Трем водителям, участвовавшим в постановочных ДТП, инкриминировали ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, их дела уже рассматривают.

Марина Окорокова