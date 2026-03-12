Суд обязал Канье Уэста заплатить $140 тыс. мастеру за ремонт дома

Американскому рэперу Канье Уэсту придется заплатить $140 тыс. мастеру, который ремонтировал его дом в Малибу. Такое решение вынес суд Лос-Анджелеса по иску Тони Саксона, которому рэпер не оплатил работу. Изначально мастер запросил $1,7 млн, однако суд сократил сумму компенсации почти в десять раз.

Фото: Daniel Cole / Reuters Тони Саксон

Как рассказал господин Саксон в суде, Канье Уэст обещал платить ему по $20 тыс. каждую неделю. Рэпер перевел мастеру $100 тыс. на стройматериалы, однако за месяц работы оплатил как за неделю. По словам Тони Саксона, Канье Уэст также создавал «невыносимые условия для работы»: мастер был вынужден проводить на площадке почти круглые сутки, выполнять функцию сторожа и спать на бетонном полу. Он также заявил, что рэпер мог разбудить его среди ночи и спросить, почему тот не занимается ремонтом.

Адвокаты Канье Уэста в суде назвали господина Саксона «халтурщиком», который своей работой «разрушил архитектурную жемчужину» Малибу. Они утверждают, что обвинения в сторону американского рэпера ложные. Четырехэтажный особняк работы архитектора Тадао Андо находится на побережье Малибу, он был продан рэперу в сентябре 2021 года за $57 млн.

Алена Миклашевская