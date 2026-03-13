В Черноземье 14 марта ожидается теплая и солнечная погода, до +12°C

В субботу, 14 марта, жителей Черноземья ожидает теплая и солнечная погода без осадков. Температура будет варьироваться от –2°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем потеплеет до +12°C, вечером температура опустится до +7°C и еще до +1°C к ночи. Ветер до 9 м/с.

В Воронеже утром будет +3°C, днем температура поднимется до +9°C, вечером она составит +6°C, а ночью — +1°C. Порывы ветра до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +3°C, днем повысится до +9°C, вечером будет +6°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +9°C, вечером будет +4°C, а ночью понизится до –2°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле утром температура составит +2°C, днем повысится до +8°C, вечером будет +5°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер — до 7 м/с.

В Тамбове утром температура составит +1°C, днем поднимется до +8°C, вечером будет +4°C и ночью опустится до 0°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

Алина Морозова