Без вины виноват за возврат

Владельцы пунктов выдачи заказов «Яндекс (MOEX: YDEX) Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Злоумышленники, получив доступ к аккаунту, оформляют возврат средств за ранее купленные товары, при этом саму продукцию на склад не возвращают. В результате маркетплейс предъявляет претензию владельцу ПВЗ за якобы утерянный заказ. В некоторых случаях из-за таких взломов бизнес приходится закрывать, говорит сопредседатель АУРЭК по правовым вопросам Алексей Васильев:

«В Ассоциацию действительно поступает довольно много обращений от владельцев ПВЗ "Яндекс Маркет". Особенно заметный всплеск пришелся на декабрь 2025 года. По словам предпринимателей, речь идет о повторяющейся схеме: личный кабинет ПВЗ взламывают, после чего через него оформляют так называемый виртуальный возврат товаров. В результате владельцы ПВЗ оказываются крайней стороной. Если система фиксирует возврат, маркетплейс перечисляет деньги покупателю, а с предпринимателя требует компенсацию стоимости товара. При этом для небольших пунктов выдачи предъявляемые суммы оказываются критичными — многие начинают думать о закрытии бизнеса или о банкротстве.

В первую очередь важно зафиксировать факт взлома личного кабинета. Стоит обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а также незамедлительно уведомить маркетплейс, обратившись в поддержку платформы. "Яндекс", как правило, достаточно оперативно реагирует на подозрительную активность в аккаунтах и самостоятельно инициирует проверку. Однако важно, чтобы одновременно с ней не проходила автоматическая выплата денежных средств покупателям. По закону продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней с момента возврата. Поэтому было бы разумно временно приостанавливать выплаты до завершения проверки».

В пресс-службе «Яндекс Маркета» заявили “Ъ FM”, что проблема не носит массового характера — речь идет лишь о единичных инцидентах. В компании также напомнили партнерам о базовых правилах кибербезопасности: мошенники часто действуют через чаты, выдавая себя за сотрудников, и под разными предлогами вынуждают перейти по фишинговой ссылке или назвать код из SMS. При этом некоторые аккаунты взламывают без участия продавцов, говорит пострадавший от такой мошеннической атаки владелец ПВЗ Сергей:

«28 декабря звонит оператор и говорит, что не может зайти в личный кабинет и видит сообщение об отсутствии доступа к системе. Проверяю — у меня то же самое. Пишу модератору чата "Яндекс Маркета": "Личный кабинет заблокирован, что делать? " Он отвечает: "Наверное, взломали, вот ссылка на "Яндекс Формулу", заказывайте обратный звонок". Пока оформлял, звонят из "Яндекс Маркета" и сообщают, что заметили подозрительную активность и заблокировали мою учетную запись. Подтвердили, что это действительно их звонок. Создали новую почту, прошли процедуру перерегистрации, на следующий день провели инвентаризацию и отправили данные.

В сумме 22 товара якобы были приняты на возврат за пять минут — физически нереально. В течение месяца переписывались с "Яндексом", а 28 января пришли 22 письма с претензиями на почти 1,8 млн руб. Я направил письмо со скриншотами и видео, объяснив, что взлом произошел на стороне системы, а моя учетная запись была заблокирована. Но в "Яндексе" заявили, что ответственность за последствия взлома лежит на мне».

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов считает, что самые высокие шансы на успех будут только при обращении владельцев ПВЗ в суд:

«Это киберпреступление — неправомерный доступ к охраняемой информации с использованием электронных средств. Владельцы личных кабинетов выступают потерпевшими и не должны считаться нарушителями договоров с маркетплейсами. В первую очередь им нужно документально зафиксировать инцидент и как можно скорее обратиться в правоохранительные органы — промедление снижает шансы на расследование и ослабляет позицию в спорах с маркетплейсом.

Параллельно следует направить письменное уведомление маркетплейсу с требованием приостановить финансовые претензии до завершения проверки и сохранить технические данные: журналы доступа, IP-адреса и историю изменения статусов заказов. При грамотном подходе пострадавшего можно оспорить свою вину, так как гражданская ответственность возникает только при наличии вины. Маркетплейс, заблокировав аккаунт, но все равно выставив претензии, создает явное противоречие, которое суд будет обязан оценить».

Как сообщает Forbes, подобный вид мошенничества был популярен на Ozon еще два года назад. Тогда еженедельный доход мошенников достигал миллионов рублей.

