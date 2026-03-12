Нижегородского водителя отправили в колонию за наезд на сотрудников ФСБ

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ) в отношении водителя, который наехал на двух сотрудников ФСБ. Об этом сообщили в суде.

По фабуле дела в мае 2025 года оперуполномоченный и начальник группы УФСБ подошли к машине на улице Адмирала Макарова. Сотрудники спецслужбы потребовали у водителя документы и проехать к следователю. Вместо этого подсудимый задавил офицера и провез его на капоте около трех метров, а затем сдал назад и наехал на другого сотрудника ФСБ, который упал на асфальт.

Суд признал водителя виновным и назначил ему два года шесть месяцев колонии общего режима.

Владимир Зубарев