Тайна дорого обошлась

Суд оштрафовал франчайзи за разглашение конфиденциальной информации на 15 млн руб. Это рекордная сумма для такой категории дел, говорят юристы, опрошенные “Ъ FM”. В обычной практике взыскания в разы меньше. Речь идет о споре между сетью студий балета и растяжки Levita и одним из ее франчайзи. Подробности приводит Forbes. Три года назад предприниматель Евгений Овчинник по договору франчайзинга открыл две балетные студии в Ленинградской области. Однако финансовыми результатами он остался недоволен. Тогда бизнесмен сменил вывеску, перестал платить роялти и завел Telegram-канал, в котором критиковал франшизу. В частности, называл модель балетных студий непродуманной и ругал систему занятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поведение для прогоревших бизнесменов довольно типичное, говорит адвокат, партнер компании «Правовая группа» Владимир Шалаев. И это дело с крупными штрафами повлияет на весь рынок, считает собеседник “Ъ FM”: «Для рынка эти цифры удивительны, потому что, как правило, суды существенно снижают суммы взысканий в виде штрафов. Обычно они не превышают 1 млн руб. Но я считаю, что это абсолютно верно: франчайзи будут реже уходить от ответственности по принятым на себя обязательствам. Исходя из моей практики, сами нарушения довольно типичны.

Дело в том, что франшизные сборники и инструкции могут подпадать под режим коммерческой тайны.

При этом нередко отсутствует существенная ответственность за нарушение условий договора. То есть мы заключаем договор коммерческой концессии, получаем всю информацию, необходимую для ведения бизнеса. После этого бизнес у нас не идет, но мы должны выплачивать значительную часть средств в виде роялти или паушального платежа. Соответственно, если мы просто меняем бренд, то уже не обязаны никому ничего платить: расторгаем договор коммерческой концессии и говорим "до свидания"».

Компания Levita — одна из самых крупных франшиз в стране. Сеть объединяет больше 450-ти точек в двух сотнях городов. Как правило, партнеры открывают две-три студии под этим брендом. Раньше о крупных скандалах с Levita на рынке не слышали. И своими действиями бывший франчайзи мог повлиять на поток клиентов, предположил управляющий партнер аналитического агентства FitnessData Максим Боровиков: «Методы тренировок вряд ли могут быть суперуникальными — все, что можно было придумать в фитнесе, появилось еще лет 50 назад. Здесь скорее важны истории, связанные с методами продвижения. Они тоже могли быть достаточно закрытыми.

Сейчас маркетинг на фитнес-рынке, да и в целом на потребительском рынке в России, усложнился: старые каналы, связанные с запрещенными соцсетями, больше использовать нельзя, а новых не так много. Поэтому конкуренция за клиента очень высокая. Вполне возможно, что у коллег есть какие-то уникальные наработки — например, коммерческие предложения для клиентов, которые хорошо работают. Их разглашение может привести к тому, что такие методы быстро распространятся по рынку и компания потеряет часть своих позиций. У Levita выходов из франшизы немного, и большинство из них произошло, вероятно, за последние два года. До этого таких случаев почти не было. Судя по всему, условия достаточно жесткие — и в части разглашения информации, и в части масштабирования. К тому же сами студии довольно специфичны с точки зрения продукта: это балет для взрослых».

Ответчик в суде не согласился с обвинением в разглашении конфиденциальных сведений и коммерческой тайны. Евгений Овчинник утверждал, что делился с подписчиками исключительно личными впечатлениями и субъективным взглядом на своего бизнес-партнера. «Я пришел к ним, имея 15-летнюю машину, которая тогда стоила 200 тыс. руб., а ушел от них даже без этого»,— жалуется предприниматель и отмечает, что не получал от своего франчайзера никакой помощи. В этом деле, скорее всего, обе стороны не выполнили своих обязательств, полагает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко: «Франчайзи обязательно получает товарный знак и определенное ноу-хау, которое позволяет ему конкурировать с другими компаниями на рынке. Именно ноу-хау и составляет коммерческую ценность франшизы. Если эта ценность раскрыта, то смысл франчайзинга, по сути, пропадает.

В данном случае франчайзи, с одной стороны, нарушил условия гражданско-правового договора, по которому он обязался платить, а просто перестал это делать. С другой — он нанес ущерб репутации компании и разгласил ноу-хау. Из-за таких нарушений начинает страдать вся модель, потому что, когда в стране не соблюдаются права собственности, этот механизм просто перестает работать. Суд рассматривал правовую основу, а есть еще практика делового оборота. Если франчайзер не поддерживает партнера и заставляет работать на невыгодных условиях, такие отношения неизбежно заканчиваются разрывом.

Возможно, это должно подтолкнуть ту же Levita пересмотреть свою политику в отношении франчайзи — это не рабы и не подчиненные, а полноценные партнеры, с которыми нужно договариваться».

Франшиза сети Levita вошла в топ-10 престижного рейтинга BuyBrand в категории «Услуги». Этот бизнес имеет самый низкий порог входа — до 900 тыс. руб. Нужны только арендованное помещение и педагоги. Окупаемость оценивается примерно в полтора года. Франчази Levita, по данным Российской академии бизнеса и предпринимательства, получают прибыль с одной студии в размере 550 тыс. руб. в месяц при рентабельности 30%.

Светлана Белова