Репутация покинула чат

Директор уфимской туристической компании и онлайн-школы по обучению турагентов Надежда Фаткуллина-Фридман не смогла защитить свою репутацию в споре с коллегой из Великого Новгорода Анастасией Покровской. Весной 2024 года госпожа Покровская посмела негативно высказаться о деятельности уфимской предпринимательницы в профильном Telegram-чате. Надежда Фаткуллина-Фридман посчитала, что это отразилось на ее репутации. Три инстанции арбитражного суда с ней не согласились. Юристы полагают, что суды формально подошли к рассмотрению иска без проведения лингвистической экспертизы.

Комментарии в Telegram стали поводом для судебных разбирательств

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уфимскому предпринимателю в области туризма Надежде Фаткуллиной-Фридман не удалось признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, опубликованные в Telegram новгородской предпринимательницей Анастасией Покровской. Три инстанции арбитражного суда отказали в удовлетворении соответствующего иска госпожи Фаткуллиной-Фридман.

Как следует из материалов дела, истец руководит турагентством и онлайн-школой по обучению туристических агентов. «Мы обучили более 1000 успешных турагентов с нуля. Даем клиентов, возможность трудоустройства и удостоверение государственного образца», — гласит информация в сообществе школы во «ВКонтакте».

Суть претензий касалась переписки Анастасии Покровской в Telegram-чате «Туризм, маркетинг, продажи, смм». В апреле 2024 года она писала, что в школе турагентов госпожи Фаткуллиной-Фридман «дурят», а также «не обучают бронированию туров, а за нахождение в группе с потенциальными клиентами приходится платить». В дальнейшей переписке ответчик предлагала участникам чата свои услуги по обучению турагентов, указано в материалах дела.

Надежда Фаткуллина-Фридман посчитала эти сведения недостоверными и порочащими ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она попросила суд обязать ответчика опубликовать в чате опровержение, а также выплатить ей 150 тыс. руб. компенсации за причинение вреда деловой репутации, а также компенсировать услуги нотариуса, который заверял спорную переписку, и госпошлину.

Анастасия Покровская с претензиями не согласилась. В отзыве на иск она отметила, что спорная информация «публиковалась обезличенно, данные истца не упоминались». Кроме того, разбор деятельности школы «носил оценочный субъективный характер, ответчик реализовал свое право на свободу слова», отметила она, добавив, что истец не доказал вред деловой репутации.

В июле прошлого года арбитражный суд Новгородской области отказал в удовлетворении иска. Как указано в решении, Надежда Фаткуллина-Фридман не доказала «сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений» и неблагоприятных для себя последствий после распространения спорных сведений. Кроме того, отметил суд, они «не являются утверждениями о фактах, в том числе в отношении истца, а представляют собой оценочные суждения, личное мнение автора на заданную в сети тему», а также «не содержат информацию о частной жизни истца и не носят оскорбительный характер».

В октябре Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе. «Оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось, в иске отказано правомерно»,— пояснил суд.

В жалобе в арбитражный суд Северо-Западного округа госпожа Фаткуллина-Фридман заявила, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому попросила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Суд кассационной инстанции отметил, что нижестоящие суды «пришли к правильному выводу об отказе в удовлетворении требований».

Дозвониться до турагентства, директором которого является Надежда Фаткуллина-Фридман, вчера не удалось.

«На мой взгляд, суды трех инстанций формально подошли к рассмотрению спора и не дали оценки всем обстоятельствам дела,— полагает управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов. — Судами не учтено, что наличие в каком-либо высказывании субъективной оценки само по себе не исключает присутствия в нем утверждений о факте. Сведения, оспариваемые истцом, сформулированы в форме утверждений, а избранный автором стиль изложения информации указывает на наличие описываемых фактов в реальной действительности».

Партнер юридической фирмы Intellect, адвокат Дмитрий Загайнов полагает, что выводы судов «в целом соответствуют практике по защите деловой репутации предпринимателей». «В судебных актах перечислены типичные основания для отказа в удовлетворении требований, а самого факта распространения сведений, порочащих деловую репутацию предпринимателя, недостаточно»,— пояснил адвокат.

Однако, отметил господин Загайнов, в деле отсутствуют сведения о лингвистической экспертизе спорных высказываний. «Верховный суд РФ еще в марте 2016 года обращал внимание судов, что при решении вопроса о том, носят ли оспариваемые истцом сведения порочащий характер им в необходимых случаях следует назначать экспертизу. Учитывая, что данное указание судами проигнорировано, обоснованность принятых судебных актов вызывает вопросы»,— полагает эксперт.

Булат Баширов