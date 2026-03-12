Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Внучку Оззи Осборна назвали в честь деда

Сын Оззи Осборна Джек и его жена Ари Гирхарт объявили о рождении второй дочери. Девочку, которая родилась 5 марта, назвали в честь деда — Оззи Матильда Осборн.

Джек Осборн женился на Ари Гирхарт, дизайнере интерьеров и редакторе журналов, в сентябре 2023 года. У супругов есть еще одна дочь — трехлетняя Мейпл Артемис. У Джека Осборна также есть три дочери от предыдущего брака с Лизой Стелли — Перл Клементина, Энди Роуз и Минни Теодора.

Алена Миклашевская

«Я вырос в Астоне, и наша семья была бедной. В детстве я всех боялся и постоянно изображал идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от них по шее»
Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Великобритании, в Бирмингеме, и стал четвертым ребенком в семье из шести детей. Прозвище «Оззи» он получил еще в школьные годы. Так его прозвали одноклассники, исказив его фамилию. По другой информации, прозвище «Оззи» пристало к нему, так как в детстве его любимой книгой была — «Волшебник страны Оз», которую он часто цитировал

Фото: John Hiscock / REX / Shutterstock / Fotodom

«Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать»
В 15 лет Осборна исключили из школы, и будущий рок-музыкант устроился работать помощником водопроводчика. Впоследствии он сменил несколько работ: был помощником слесаря, забойщиком на скотобойне, автомехаником, маляром и даже могильщиком. Затем молодой Джон Осборн попытался промышлять кражами. Попавшись, он не смог выплатить штраф и отсидел, по разным источникам, полтора или три месяца

Фото: Michael Ochs Archives / Stringer / Getty Images

«Все эти разговоры о металле и харде… я не подпишусь ни под единым словом. Рок — это просто хорошая музыка. Его нужно слушать, а не говорить о нем!»
Выйдя из тюрьмы, Оззи Осборн решил попробовать себя в качестве музыканта и стал вокалистом группы Music Machine. Впоследствии, задумав основать свою собственную группу, Осборн дал объявление в местную газету о поиске единомышленников. По объявлению пришел Теренс Батлер, к тому времени полгода учившийся играть на электрогитаре, чуть позже к ним присоединились Тони Айомми и Билл Уорд. Группа, известная как Black Sabbath, сначала получила название Earth

Фото: AP / Douglas Pizac

«Настоящая музыка и мода — вещи несовместимые. Я вообще редко слушаю новые группы. Чаще они слушают меня… Иногда такие ребята приходят ко мне со словами: "Вы оказали очень большое влияние на нашу музыку!". А я не понимаю, что это значит. Мы ни на кого не стремились оказать влияние — просто играли нашу музыку. Всегда советую и другим придерживаться такого же подхода к творчеству»
С 1969 по 1970 годы группа Earth играла в различных клубах, одновременно работая над собственным материалом. Однако вскоре музыканты выяснили, что группа с названием Earth уже существует. Поэтому они сменили название на Black Sabbath — в честь своей первой песни

Фото: AP / Miro Nunes

«Когда мы поразили Америку, мы были дикой бандой»
В 1970 году группа Black Sabbath записала одноименный альбом — свою первую пластинку, которая вышла в свет в пятницу, 13 февраля. Альбом имел коммерческий успех, впоследствии стал — как в США, так и в Великобритании — платиновым, однако получил много негативных отзывов музыкальных критиков. Позднее Оззи Осборн заявил, что своим взлетом группа была обязана исключительно преданности фанатов

Фото: AP

«Отец Шэрон был управляющим у гангстеров, так что она настоящая деловая женщина. Как-то я сказал ей: "Меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь как подстреленная антилопа". Она ответила: "А меня поражает, что ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а в контрактах смыслишь как свинья в апельсинах"»
В 1975 году Black Sabbath решили сменить своего менеджера. Новым директором группы стал Дон Арден, чья дочь Шэрон в будущем стала женой Оззи и его постоянным менеджером

Фото: AP / Michele Schweitzer

«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов»
Оззи Осборн известен многими эксцентричными выходками на сцене. Одна из самых известных произошла на концерте 1982 года, когда кто-то бросил из зала живую летучую мышь. Осборн, ошибочно приняв животное за резиновую игрушку, решил раззадорить публику, укусив неожиданно прилетевший к нему «подарок». В ответ летучая мышь укусила самого вокалиста. В результате с концерта рокера повезли в больницу, чтобы сделать прививки от бешенства. Когда медсестра спросила его, в чем дело, Осборн залаял на нее и объявил, что заболел бешенством

Фото: AP / Jim Cooper

«Если семья готова на то, чтобы съемочная группа торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и снимала все подряд, в конце концов про любую семью получится хороший фильм. Тут ведь главное — правильно смонтировать»
19 мая 2002 года по MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes про Оззи Осборна и его семью — инсценированную и реальную съемку бытовой жизни Осборнов. Во время первого сезона реалити-шоу было признано наиболее просматриваемым за всю историю канала

Фото: Reuters / Adrees Latif

Знаменитый рок-музыкант участвовал в озвучивании детских мультфильмов. К примеру, его голосом говорил один из персонажей мультсериала для дошкольников Bubble Guppies

Фото: PA / Peter Jordan / AP

«После первого года The Osbournes я устроил фестиваль Ozzfest, и народ спрашивал: "Вы зачем приехали?". Я отвечал: "Шоу устраиваю" — "Какое еще шоу?" — "Рок-шоу". А они удивлялись: "Так вы еще и по этой части?"»
Оззи Осборн вместе со своей супругой Шэрон основали ежегодный рок-фестиваль Ozzfest — один из крупнейших металл-фестивалей в США. Наряду с Black Sabbath, в нем принимали участие Judas Priest, Linkin Park, Slayer, System of a Down, KoRn, Slipknot, Marilyn Manson (на фото справа), Metallica и другие известные «тяжелые» группы. Во многом благодаря Ozzfest Оззи Осборну удалось вернуть прежнюю популярность на музыкальной сцене

Фото: Reuters / Jim Ruymen

«Я не такой сумасшедший, как все думают, я гораздо хуже!»
Знаменитую наколку OZZY на фалангах пальцев левой руки Оззи Осборн сделал, когда попал в молодости в тюрьму

Фото: Reuters / Andrew Winning

«Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только когда почти довел себя до ручки»
В 1977 году Оззи Осборн покинул Black Sabbath из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Как сам Осборн, так и гитарист группы Тони Айомми в последующих интервью признавали, что это было именно увольнением. Впрочем, Осборн также заявил, что расставание с Black Sabbath стало для него облегчением

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишь их всех еще раз, когда будешь падать вниз»
После ухода из Black Sabbath Оззи Осборн проводил время в безделье и пьянстве, пока Шэрон не уговорила его основать новую группу. Для выпуска своего сольного альбома Оззи Осборну требовался контракт со звукозаписывающей компанией. После многочисленных отказов Осборн в итоге сумел достичь соглашения со студией CBS, которая, тем не менее, не относилась к проекту рокера-дебошира с той степенью серьезности, на которую он рассчитывал

Фото: AP / John Shearer / Invision

«У меня нет ни одного хобби, я не люблю возиться на садовом участке, не собираю марки. Я собираю лишь бутылки из-под выпитого мною пива и судебные процессы»
В 1986 году Оззи Осборн был арестован на трапе самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Обвинения, представленные вокалисту, заключались в том, что некий 19-летний подросток застрелился, вдохновленный песней Suicide Solution. Обвинение утверждало, что в самой песне содержатся особые шумы, воздействующие на подсознание и гипнотизирующие слушателя. Адвокатам Осборна удалось доказать, что никаких посторонних звуков на записи нет, а сам текст песни не может быть предметом иска, так как попадает под первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова

Фото: AP / Joel Ryan

«Я не горжусь чем бы то ни было в своей жизни. Я не горжусь тем, что я недоучка. Я не горжусь тем, что я алкоголик. Я не горжусь тем, что я наркоман. Я не горжусь тем, что откусил голову летучей мыши. Но могло быть хуже. Я мог родиться Стингом»
По словам Оззи Осборна, «один эфир The Osbournes разрушил миллионы фантазий», потому что «Крестный отец металла» предстал мужем-подкаблучником и непутевым папашей, не способным совладать со своими детьми

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«По всей видимости, я — настоящее медицинское чудо! Я пьянствовал в течение 40 лет и ничего со мной не случилось. Я напивался, вырубался, а затем снова приходил в себя. Я считаю, что я должен завещать свое тело лондонскому Музею естествознания»
В 2010 году Оззи Осборн решил завещать свое тело науке, утверждая, что его организм является уникальным. Компания Knome заверила, что составит генетическую карту музыканта для того, чтобы выяснить, почему он все еще жив. В результате исследования выяснилось, что Осборн обладает большей выносливостью, чем среднестатистический человек, а возможности его организма справляться с последствиями употребления алкоголя и наркотиков превосходят средние показатели

Фото: AP / Natacha Pisarenko

«Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно, мне здорово повезло с менеджером»
Оззи Осборн — лауреат премии журнала Classic Rock в номинации «Живая легенда» (2008 год), а также премии журнала Kerrang! в номинации «Легенда» (2011 год). Кроме того, Осборн — обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи (2002 год)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Гадом буду, никто в мире не может петь, как я»
В 1997 году слухи о воссоединении Black Sabbath стали явью: группа собралась в оригинальном составе и устроила международный тур. Было записано две новых песни

Фото: Reuters / David McNew

«В последнее время я ощущаю себя пятнадцатилетним чуваком. Все потому, что я стал очень тщательно ухаживать за собой. Занимаюсь на тренажерах, перестал пить...»
В начале 2010-х Оззи Осборна пригласили вести колонку о здоровом образе жизни в американском журнале Rolling Stone

Фото: AP / Natacha Pisarenko

В 2013 году вышел девятнадцатый и последний студийный альбом группы Black Sabbath под названием «13». Это первая студийная запись группы со времен Forbidden (1995) и первая запись с вокалом Оззи Осборна после лайв-альбома Reunion (1998)

Фото: Amy Harris / Invision / AP

В мае 2016 года стало известно о разладе в семье лидера Black Sabbath. Шэрон Осборн начала бракоразводный процесс, причиной которого стала очередная измена музыканта. Однако позже стало известно, что пара помирилась и сохранила брак

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

В октябре 2016 года на телеканале History стартовало шоу с участием Осборна под названием «Кругосветное путешествие Оззи и Джека». В нем Оззи со своим сыном Джеком отправляются в кругосветное путешествие и изучают исторические места

Фото: Larry Papke / AP

В 2018 году вышла книга музыканта «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». В том же году стартовало прощальное турне Осборна. В 2020 году музыкант рассказал, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Из-за этого и коронавирусных ограничений тур был отложен

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске»
В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких выступления в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле

Фото: Alastair Grant / AP

