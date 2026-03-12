Внучку Оззи Осборна назвали в честь деда
Сын Оззи Осборна Джек и его жена Ари Гирхарт объявили о рождении второй дочери. Девочку, которая родилась 5 марта, назвали в честь деда — Оззи Матильда Осборн.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
Джек Осборн женился на Ари Гирхарт, дизайнере интерьеров и редакторе журналов, в сентябре 2023 года. У супругов есть еще одна дочь — трехлетняя Мейпл Артемис. У Джека Осборна также есть три дочери от предыдущего брака с Лизой Стелли — Перл Клементина, Энди Роуз и Минни Теодора.
Фотогалерея
«Из всего, что я потерял, мне больше всего не хватает мозгов»
1 / 24