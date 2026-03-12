Внучку Оззи Осборна назвали в честь деда

«Я не собираюсь выступать и изображать вялого Оззи в поисках сочувствия. Какой в этом смысл? Я не поеду на сцену в чертовой инвалидной коляске»

В 2022 году Оззи Осборн дал два коротких выступления в Бирмингеме (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Он не всегда мог поддерживать равновесие самостоятельно и при необходимости пользовался специальной подставкой. Весной 2023 года СМИ сообщили, что музыкант перенес операцию на позвоночнике и сможет вернуться к концертам только в инвалидном кресле

Фото: Alastair Grant / AP