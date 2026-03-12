Для северного завоза могут задействовать безэкипажные катера

Безэкипажные катера (БЭК) подходят для использования в структуре флота для северного завоза. Для их запуска нужно учитывать особенности акватории и качество связи в регионе, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Sitronics KT.

Также работа безэкипажных катеров зависит от погодных условий и навигационного периода для маломерных судов. При этом поставленные для запуска транспортных средств задачи будут определять особенности работы катеров и оборудование.

Успешность применения автономного транспорта определяется возможностью реальной работы без прямого контроля. Отсутствие связи — ключевой вопрос использования БЭК для северного завоза.

Татьяна Титаева