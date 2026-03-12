В апреле состоится премьера видеоклипа группы «Чайф» на песню «Считалочка»

Премьера видеоклипа группы «Чайф» на песню «Считалочка» из альбома «Все так» планируется в середине-конце апреля, рассказал «Ъ-Урал» режиссер клипа Александр Костыгин из Екатеринбурга.

По его словам, клип — художественное высказывание, «которое раскрывает суть музыки как вечного спутника времени, связующего нити прошлого, настоящего и будущего через поколения». «Это про путешествие сквозь миг времени, где музыка становится невидимым мостом между эпохами. Это история о человеке и людях, о хрупком и нет "я", и мощном и нет "мы", где личные судьбы сплетаются в общую мелодию поколений»,— пояснил он свой замысел.

Группа «Чайф» в прошлом году отметила 40-летие. Альбом «Все так» датирован 2025 годом. Ранее команда Александра Костыгина сняла клип на песню «Чайфа» «Хеллоуин».

Николай Яблонский