Первого замглавы Щучанского округа Зауралья подозревают в превышении полномочий

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Щучанского округа Павла Самохвалова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к превышению (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает региональное управление СК России.

По версии следствия, в 2025 году, занимая на тот момент должность главы округа, чиновник незаконно предоставил знакомому квартиру, которая ранее была передана ему в пользование по договору найма специализированного жилья для детей-сирот. Кроме того, в апреле того же года глава муниципалитета склонил главного врача межрайонной больницы оформить фиктивный больничный подчиненному сотруднику.

Уголовное дело в отношении первого замглавы округа возбуждено по материалам МО МВД России «Щучанский». 10 марта его задержали. В доме и рабочем кабинете первого замглавы прошли обыски. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Главврач больницы также стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.