В аэропорту Самары не допустили к ввозу более 500 кг фруктов, орехов, зелени, специй и чая

В феврале в международном аэропорту Курумоч (Самара) предотвратили попытки ввоза на территорию страны 225 партий продукции растительного происхождения, перевозимых с нарушениями. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инспекторы обнаружили в ручной клади пассажиров яблоки, виноград, лимоны, плоды граната, зелень свежую и сушеную, сухофрукты, орехи, специи, чай, крупы общим весом более 500 кг. Они прибывали рейсами из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.

Всего с начала года выявлены 393 партии весом 964 кг.

Руфия Кутляева