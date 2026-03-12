Самарский КРЦ «Звезда» сменил учредителя

ООО «Новатрейд» стало учредителем самарского ООО «Областной молодежный культурно-развлекательный центр "Звезда"». Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Новый учредитель культурно-развлекательного центра занимается торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Ранее учредителем КРЦ «Звезда» был Евгений Бобровский, гендиректор ООО «РЦ "Аккорд"», которое связано с бизнесменом Владимиром Аветисяном.

Дворец культуры «Звезда» на Ново-Садовой, 106г, построили в 1969 году на месте народного дома завода имени Масленникова. В советские годы здание использовалось как место досуга и образовательная площадка для молодежи. После перестройки объект достался группе компаний «СОК». С 2013 года и до последнего времени им владел Евгений Бобровский.

С конца 1990-х и до конца 2000-х годов в КРЦ «Звезда» работал кинотеатр. В последние годы культурно-развлекательный центр используется как концертная площадка.

Георгий Портнов