В Самарской области зарегистрировали 4300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства

На территории Самарской области с начала года зарегистрировали 300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Общее количество малых и средних предприятий в Самарской области превышает 140 тыс. В прошлом году прирост составил почти 4%.

Более 1,1 тыс. предприятий работают в обрабатывающих производствах, научно-технической сфере, туризме, логистике и др.

Руфия Кутляева