В Самарской области зарегистрировали 4300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства
На территории Самарской области с начала года зарегистрировали 300 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает минэкономразвития региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Общее количество малых и средних предприятий в Самарской области превышает 140 тыс. В прошлом году прирост составил почти 4%.
Более 1,1 тыс. предприятий работают в обрабатывающих производствах, научно-технической сфере, туризме, логистике и др.