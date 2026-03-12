На дне Ладожского озера нашли около 10 предметов времен Великой Отечественной

За первые два дня работ участники экспедиции обнаружили около 10 предметов времен Великой Отечественной войны на дне Ладожского озера. Их происхождение и значение еще предстоит установить, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Обследование акватории проводят правительство региона, фонд «Люди моря» и морская инженерная компания «Фертоинг». Работы включают экологический мониторинг и поиск артефактов военных лет.

Как заявил вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин, текущий этап должен подготовить данные для будущего проекта «Чистая Ладога», который предполагает экологическую оценку состояния акватории, безопасную утилизацию объектов или их сохранение как культурно-исторического наследия.

«Чистая Ладога» — федеральный проект по изучению и восстановлению экосистемы крупнейшего пресноводного озера Европы. Он охватит Ленинградскую, Вологодскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию.

