Банк «Центр-инвест» поддержал форум «Женщины Дона — душа региона»

Банк «Центр-инвест» принял участие во II региональном женском форуме «Женщины Дона — душа региона», представил собственный стенд и принял участие в деловой программе. Форум объединил более 400 представительниц бизнеса, науки, культуры, органов власти, общественных и добровольческих организаций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой КБ «Центр-инвест» Фото: предоставлено пресс-службой КБ «Центр-инвест»

Банк провел бизнес-завтрак «Мечтать — полезно» для талантливых и предприимчивых женщин из разных сфер. В дружественной атмосфере участницы делились опытом ведения бизнеса, рассказывали о проектах, над которыми работают, и о том, что помогает женщине добиться успеха. Деловая программа форума была посвящена роли женщин в развитии экономики, социальной сферы и сохранении культурных традиций региона.

Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» по внешнеэкономической деятельности Лидия Симонова выступила спикером на экспертной секции «Женский взгляд на бизнес в современных условиях». В ходе дискуссии она поделилась опытом поддержки женского предпринимательства в банке, рассказала о финансовых и нефинансовых инструментах, помогающих женщинам успешно запускать и масштабировать свои проекты в текущей экономической ситуации.

На стенде банка участницы форума приняли участие в активности «Облако мечт» и поделились самыми сокровенными желаниями. Облако подсветило главное: сегодня активные женщины Дона мечтают не только о личном счастье, но и о развитии, самореализации и процветании родного региона.

Кульминацией форума стало пленарное заседание с участием Губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Участники обсудили актуальные вызовы и возможности, которые сегодня стоят перед активными жительницами Дона.

Член Совета Директоров банка «Центр-инвест», к. э. н. Татьяна Высокова поделилась секретами счастья женщины в бизнесе:

— Секрет успеха женщины — в любви. Именно любовь позволяет создавать новое и поддерживать жизнь во всех смыслах. В банке «Центр-инвест» рождаемость у сотрудников стабильно в 4 раза выше среднероссийской. Это не KPI, а показатель устойчивости и уверенности сотрудников в будущем. Банк «Центр-инвест» реализует устойчивую бизнес-модель, основанную на честных и прозрачных условиях кредитования, сохраняя качественный портфель и поддерживая экономику региона. Банк «Центр-инвест» один из лидеров в России в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, развитии семейного, женского и социального предпринимательства. Более 12 лет банк реализует программу «Бизнес-кредит для женщин», по состоянию на 01.01.2026 года реализовано более 2 340 проектов на сумму более 6,97 млрд руб.

ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, 344000, ОГРН 1026100001949 www.centrinvest.ru