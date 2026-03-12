На строительство второй очереди ЖК «Мой Ритм» в Казани привлекли 7,3 млрд рублей

Для строительства второй очереди жилого комплекса «Мой Ритм» в Казани ВТБ предоставил 7,3 млрд руб. проектного финансирования застройщику «Ак Барс Дом». Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В новую очередь комплекса войдут два многоквартирных дома комфорт-класса на тысячу квартир общей площадью 89 тыс. кв. м. Также проект предусматривает строительство многоуровневой парковки на тысячу мест. Сдать объекты планируется до конца 2026 года.

Жилой комплекс расположен в Советском районе рядом с будущей станцией метро. Всего проект предусматривает 36 домов на 12 тыс. квартир. На данный момент введены в эксплуатацию пять домов, а также школа и два детских сада. В дальнейшем на территории планируется создание бизнес-центров, технопарка, пешеходных бульваров и игрового парка.

