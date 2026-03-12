Иностранца приговорили в Ульяновске к восьми годам за перевод денег террористам

Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину одной из стран СНГ, причастному к ресурсному обеспечению международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России, сообщило в четверг управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным спецслужб, преступная деятельность иностранца была пресечена УФСБ во взаимодействии с региональным управлением ФСИН России в апреле 2025 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что «фигурант перевел денежные средства на банковскую карту, подконтрольную членам террористической организации». «Впоследствии эти деньги использовали для приобретения вооружения, амуниции, медикаментов, продуктов питания боевикам, участвующим в террористической деятельности на территории Ближневосточного региона»,— поясняет ведомство.

Следственным отделом УФСБ иностранцу было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, от восьми до 15 лет лишения свободы).

2-й Западный окружной военный суд согласился с выводами следствия, признав иностранца виновным в совершении вменяемого преступления. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск