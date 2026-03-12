В Удмуртии арестовали организатора колл-центра мошенников

Суд в Удмуртии арестовал организатора незаконного колл-центра телефонных мошенников. Также задержаны шесть местных жителей в возрасте от 17 до 28 лет по обвинению в незаконном использовании сим-боксов. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, с августа 2025 года по февраль 2026-го фигуранты арендовали шесть квартир в разных районах Ижевска, где установили сим-боксы — оборудование для пропуска трафика. Предположительно, управление этим колл-центром велось из-за границы.

Фигурантов задержали сотрудники СК и ФСБ. У них изъяли сим-боксы и мобильные телефоны. Организатора группы отправили в СИЗО, остальным предъявлены обвинения по статьям о незаконном использовании оборудования для подмены номеров и нарушении правил передачи абонентских номеров. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и искать возможных соучастников.